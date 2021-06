Se billedserie Denne trappe var tidligere skolens hovedfærdselsåre. Nu er den tom og benyttes udelukkende af de elever på mellemtrinnet, der går i skoleklub - og kun udenfor skoletiden. På billedet ses afdelingsleder Bendt Wittrock Jespersen. Foto: Mille Holst

Mern skole blev pludselig et forbillede...

Vordingborg - 14. juni 2021 kl. 07:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Selvom man gjorde alt det, myndighederne anbefalede, måtte Mern skole tilbage i marts måned lukke ned på grund af coronasmitte. Siden har skolen gjort en kæmpe indsats for at undgå yderligere smitte, og det gør i dag Mern Skole til et foregangsbillede, som andre kan lære noget af, mener kommunens hygiejnekonsulent.

I løbet af første uge af marts måned blev et par elever og tre lærere på Mern skole konstateret positive med coronavirus. Det fik ledelsen til at sende alle elever hjem til virtuel undervisning bare få uger efter at de endelig havde fået lov at komme fysisk på skolen igen.

Ifølge Bendt Wittrock Jespersen, afdelingsleder på Mern skole og leder af Mern Børnehus, var der ingen umiddelbar forklaring på, hvorfor lige Mern skole blev ramt. Her blev sprittet af og holdt afstand ligesom på alle andre skoler. Det fik skolen til at søge hjælp hos blandt andet Vordingborg Kommunens hygiejnekonsulent Trine Juul Gjermundbo, for noget måtte man gøre anderledes.

- Så længe ens skole ikke har været ramt, så længe, der ikke er sket noget, føler man, at det er tilstrækkeligt, det man gør, siger Bendt Jespersen, men erkender, at der skal meget væsentlige ændringer i skolehverdagen til, hvis man vil vide sig nogenlunde sikker.

På Mern skole var de smittede i marts måned ikke i samme smittegruppe og havde ikke umiddelbart nogen kontakt.

- Smitten bredte sig på tværs af smittegrupperne og vi kunne ikke følge smittevejen. Derfor valgte vi at starte helt forfra og bygge op fra start, siger Trine Gjermundbo.

Der er afmærkninger og skilte alle vegne på

Mern skole, der også har fået nye håndvaske

med berøringsfrie armaturer. Bendt Jespersen

forventer at skolen udover bedre håndhygiejne

nu også vil kunne spare mange penge på

vandregningen. Foto: Mille Holst



Et godt eksempel I dag er Mern skole et foregangsbillede for kommunens øvrige skoler. Det mener Trine Gjermundbo.

Hun har været på besøg på Mern skole og sammen med skoleledelsen, pedeller og rengøringsfolk gennemgået alle bygninger, indgange, toiletter, arbejdsgange og så videre. Sammen har de inddelt skolen i zoner, hvor bestemte klassetrin og deres lærere må opholde sig.

- Vi nedsatte de steder, hvor folk mødes, siger hun og forklarer, at eksempelvis kopirummet krævede nogle særlige forholdsregler, for her kommer mange i løbet af en dag, ligesom bøger blev taget væk fra fællesområder.

- For hvem gør dem rene? Vi måtte rydde op i det, siger Trine Gjermundbo.

- Vi gennemgik skoledagen fra børnene møder ind, hvor går de ind, hvor går de på toilettet, klasseværelserne, afstandsmarkeringer, skilte og så videre. Så gik vi videre til lærerne, hvor hænger de deres overtøj, hvor er personaletoiletterne og personalerummet og til sidst kiggede vi på udeforholdene. Det tog tre timer, fortæller hygiejnekonsulenten, der hele tiden har haft in mente, at den ekstra hygiejne stadig skulle give mening i hverdagen og ikke blive rigid.

Alt i alt har det betydet, at der nu ikke er én hovedindgang men flere indgange til hver af de inddelte grupper og her står stativer med håndsprit og mængden af skilte er mangedoblet. I alle lokaler ligger der desuden klude klar til aftørring af flader, håndtag med mere.

Alle stofmøbler er sat i depot. Håndvaske er blevet udskiftet og armaturer er blevet udskiftet med berøringsfrie armaturer. Der er malet felter og pile på asfalten så ingen er i tvivl om, hvor hvem skal færdes. Snore markerer opdelingen af smittegrupper i skoleklubben og gør det tydeligt for børnene, hvem der for eksempel må sidde hvor og spise morgenmad.

Tynde røde snore markerer adskillelsen mellem

klassetrinene, når de spiser morgenmad i skoleklubben

- og overalt står der sprit i faste stativer. Foto: Mille Holst



Hygiejnen bliver her Det er alt sammen efterhånden blevet en naturlig del af hverdagen og selvom mange restriktioner forventes at forsvinde henover sommeren i takt med at befolkningen bliver vaccineret, så er det næppe noget, der forsvinder fra institutionerne igen, mener Trine Gjermundbo.

- Vi skal blive ved med at huske de fem gode vaner som håndhygiejne, afstand, rengøring af kontaktflader, udluftning og hyppig test, siger hun og minder om at almindelige infektionssygdomme som eksempelvis influenza har været stort set fraværende i tiden med corona.

Derfor giver det god ræson at blive ved med at spritte af, vaske hænder hyppigt og holde afstand.

- Det er ikke det gamle normale, vi vender tilbage til. Det er det nye normale med afspritning og afstand. Og ja, jeg tror vi skal blive ved med at huske håndhygiejnen og afstanden.

- Det er mentalt det værste, mener Bendt Wittrock Jespersen.

- Det øvrige samfund åbner, men vi skal stadig spritte af. Det kræver selvdisciplin at gøre det.

- Det er vigtigt at italesætte, at vi er nødt til at vænne os til et nyt normalt. Det er ikke slut lige om lidt, slår Trine Gjermundbo fast.

Bendt Jespersen erkender desuden, at gamle vaner er meget styrende for, hvordan man "går til " en gammel bygning. Derfor har det været vigtigt for ham at få italesat nødvendigheden af at ændre disse vaner på en konstruktiv måde. De nye vaner skal give mening, hvis de skal holde.

- Det er noget der dagligt gøres for alle sammens sikkerhed, siger han.

En kludestation med rene klude, der er klar til

afvaskning af flader. De brugte smides i en spand

ved siden af. Foto: Mille Holst



En naturlig del af livet Børnene på Mern skole er alle højst 12 år gamle. For mange af dem er afspritning og afstand og håndvask dog ikke unaturligt.

- Det er en stor del af deres liv, de har levet med de her coronarestriktioner, siger Bendt Wittrock Jespersen, der i øvrigt også oplever langt færre konflikter blandt børnene nu, hvor de er inddelt i mindre grupper.

Det kunne have været mig Der bliver ikke blandt medarbejderne sat spørgsmålstegn ved, hvorfor afspritning og alle de andre tiltag er så vigtige. De har nemlig kolleger, der har været syge og fortsat kæmper med eftervirkningerne af corona, og erkendelsen af, at det lige så godt kunne have været en selv, der var blevet ramt, har været en øjenåbner for mange, mener både Bendt og Trine.

- Det gør, at der er en anden vilje til at acceptere, siger Trine Gjermundbo.

Der er således ingen diskussion af at den fælles kaffestue er sløjfet.

- Der er kun en diskussion af, hvornår det er tid til at en ny gruppe får adgang til lokalet med kaffemaskinen, mener Bendt Jespersen.

Økonomisk har den ekstra rengøring ikke de store konsekvenser for skolen, mener afdelingslederen. Rengøringspersonale gør en spand med 12x6 klude klar om morgenen til eleverne, og de bliver vasket om natten.

- Der er ikke så meget mere i det, siger Bendt Jespersen, der dog har kunnet mærke på sit vikarbudget, at der hars kullet ekstra hænder til for ikke at bryde smittegrupperne. Henad vejen forsvinder de ekstra vikarer dog og omvendt giver den ekstra fokus på hygiejne mindre sygefravær blandt lærerne, så Bendt Jespersen forventer, at de to ting måske går nogenlunde lige op.

Udearealerne er delt op, og der hvor mange færdes

er der malet pile alt efter om man skal den ene eller

den anden vej. Foto: Mille Holst



Hjælpen er nær Trine Gjermundbo opfordrer til at andre skoler henvender sig til hende for at få hjælp til at mindske smitterisikoen - ikke bare nu men også på længere sigt.

- Alle skoler og daginstitutioner kæmper bravt for at gøre de rigtige tiltag, men det er altid godt med en sundhedsfaglig sparring, siger hun.

Afdelingsleder bendt Wittrock Jespersen (tv.)

og hygiejnekonsulent Trine Germundbo (th.)

viser, hvordan Mern skole ikke længere har en

hovedindgang. Hvert klassetrin har i stedet sin

egen afdeling og egen indgang. Foto: Mille Holst