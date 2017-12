Se billedserie Næstformand »KP« Nielsen og formand Pia Petersen fra Mern og Øster Egesborg sognes lokalråd glæder sig over den markante forandring, som byfornyelsen i Mern allerede har ført med sig. Bag dem ses den nye røde asfalt og resterne af huset på Kalvehavevej 4, som er blevet revet ned for at give plads til et nyt torv. Foto: Lars Christensen

Mern sender nyt bytorv tilbage til tegnebrættet

Vordingborg - 05. december 2017 kl. 08:32 Af Lars Christensen

Et amfiteater og trampoliner. Det var nogen af de planer, der har været for Merns nye bytorv ved siden af Min Købmand.

Men selvom man nu, ved at nedrive en faldefærdig bygning på grunden, har banet vejen for det nye torv, er man endnu ikke klar til at fuldføre projektet.

I stedet skal bytorvet tilbage på tegnebrættet, forklarer KP Nielsen fra Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd.

- Vi er nødt til at nytænke projektet. Mern Ådal ved skolen er kommet ind fra siden og har overhalet vores projekt, forklarer lokalrådsmedlemmet.

- Det er et rigtig spændende projekt, de har gang i oppe ved skolen, men der er idéen også at lave et amfiteater, og så giver det jo ikke mening, at vi også laver et ved købmanden. Vi skal ikke lave det samme to steder i byen, tilføjer han.

Kommunen har købt to tredjedele af den nu rømmede grund til det nye torv. I alt knap 600 kvadratmeter

Det er en del af et større byfornyelsesprojekt, der har haft fokus på at forskønne byens »grå kryds« ved købmanden. Blandt andet har man etableret nye bump, lagt rødt asfalt og plantet nye træer bestående af en kombination af tyrkisk hassel og hjertetræer.

Lilljendalsvej er blevet snævret ind, og henover vinteren og foråret skal parkeringspladsen og området omkring købmanden forskønnes.

- Vi har arbejdet på det her projekt i flere år, så det er fantastisk at se, at der nu begynder at ske noget, lyder det fra KP Nielsen.