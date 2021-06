Se billedserie Motocrossklubben er en af de mange støjende aktiviteter foreninger, der holder til i Barmosen. Nu kan der være endnu flere aktiviteter på vej til området. Arkivfoto: Lars Christensen

Mere plads til støjende fritidsaktiviteter

Vordingborg - 16. juni 2021 kl. 05:22 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der er et rigt foreningsliv rundt om i Vordingborg Kommune, men ikke alle foreninger er lige populære hos de nærmeste naboer.

Derfor har Vordingborg Kommune i flere år henvist de mest støjende, støvende og pladskrævende foreninger til et område midt ude i Barmosen.

Vordingborg Fritidsområde er med årene blevet en stor succes, som hver uge trækker børn, unge og voksne ud på landet for at dyrke deres fritidsinteresser uden naboklager.

Nu er området blevet så stor en succes, at det har vokseværk. I hvert fald er kommunen nu klar med et forslag til en ny lokalplan, der skal give endnu mere plads til støjede fritidsaktiviteter.

Der er tale om en del af fritidsområdet ved Mosegård, der hidtil har været brugt af foreninger, der ikke er støjende eller er kræver store anlæg.

Med den nye lokalplan kan hele området ved Mosegård anvendes til fritidsaktiviteter, som gerne må være støjende. Af samme grund vil det ikke længere være muligt at bruge den gamle gård midt i området til privat bolig, da det kan give støjkonflikter med en bolig tæt ved støjende aktiviteter.

Den nye plan skal blandt andet give plads til bocartbane og en bane til kørsel med enduromotorcykler. Derfor vil der også være krav om støjdæmpning i form af for eksempel jordvolde, der må anlægges i op til 15 meters højde. Her er det dog så smart, at området ved fritidsområdet også anvendes til kommunens jordbank, så det vil være nemt at skaffe jorden til eventuelle jordvolde.

Lokalplanen giver samtidig landzonetilladelse til forskellige nye anlæg og bygninger. Det gælder for eksempel en ny riffelbane placeret i den sydvestlige del af lokalplanområdet.

Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget, glæder sig over, at fritidsområdet nu er blevet så stor en succes, at der er brug for mere plads.

- Det er fint, at vi har sådan et sted, hvor den type aktiviteter kan lade sig gøre. Det er ikke mange steder i kommunen, hvor der er plads til sådan et område, forklarer formanden.

Tirsdag har politikerne i Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati vendt tommelfingeren op til den nye lokalplan, der nu skal videre til kommunalbestyrelsen, før den komme i en otte ugers høring.