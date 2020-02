Vordingborg Kommune sætter den kommende tid fokus på at skabe bedre muligheder for bevægelse. PR foto Foto: RUSLAN GUZOV

Send til din ven. X Artiklen: Mere bevægelse i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere bevægelse i kommunen

Vordingborg - 03. februar 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommune sætter den kommende tid fokus på at skabe bedre muligheder for bevægelse.

I 2019 blev der gennemført fire undersøgelser med henblik på at kortlægge borgerne kultur-, idræts- og fritidsvaner, samt brug af faciliteter og foreningernes vilkår og tilstand.

Undersøgelserne bringes nu i spil og bliver en af flere vigtige dele i det kommende udviklingsarbejde, fremgår det af en pressemeddelelse.

Henover de kommende måneder bliver der sat ekstra fokus på muligheder og rammer for bevægelse.

Et af de første skridt er et stort og omfattende arbejde med at stille skarpt på kommunens faciliteter og omsætte den gode viden fra de fire undersøgelser til konkrete anbefalinger.

Det sker i et samarbejde mellem både borgere, foreninger, en række fagudvalgspolitikere og medarbejdere i administration.

Attraktivt at motionere

Målet er helt overordnet at gøre det lettere og endnu mere attraktivt at motionere og bevæge sig i Vordingborg Kommune.

Samtidig forventes det også, at arbejdet vil styrke Vordingborg Kommune som bosætningskommune yderligere.

Det store arbejde skal i første omgang resultere i konkrete anbefalinger i forhold til, hvad og hvor der skal renoveres og/eller udvikles.

Sideløbende arbejdes der med en række andre tiltag, som understøtter det overordnede mål om mere bevægelse i hverdagen.

- Vordingborg Kommune har sat, og sætter de kommende år, sundhed i centrum. Børn, unge og voksne skal have de bedst mulige rammer og muligheder for at træffe sunde valg. Derfor stiller vi nu også særligt skarpt på rammerne for motion og bevægelse, ikke mindst for de mange mennesker, der gerne vil, men i dag ikke får dyrket den motion, de ønsker, udtaler Mette Høgh Christiansen (S), Formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

Planen for faciliteter til motion og bevægelse skal både beskrive udviklingen for traditionelle idrætsfaciliteter, udendørsfaciliteter og skolernes uderum samt renovering af nuværende idræts- og bevægelsesfaciliteter i hele kommunen.

Planen tager blandt andet afsæt i den information og de ønsker som borgere og foreninger har afgivet i de fire undersøgelser, der blev gennemført i foråret 2019. Projektet opstarter i januar 2020 og forventes afsluttet i juni 2020.

Åbent møde

Den 6. februar klokken 18.30-20.30 i festsalen på Iselingeskolen, Chr. Richardtsvej 33, inviteres alle foreninger, råd, frivillige og interesserede borgere til temamøde om fremtidens bevægelsesfaciliteter.

Casper Lindemann fra Danmarks Idræts Forbund kommer og fortæller om blandt andet erfaringer med, hvordan flere foreninger med forskellige aktiviteter kan deles om faciliteter, og hvordan foreninger og mere uorganiserede motionister kan få glæde af hinanden og fælles faciliteter.

Derudover vil alle de fremmødte have mulighed for at komme med deres egne input til, hvad de synes er vigtigt for at få gode faciliteter, der udnyttes mest muligt, og som vil motivere flere til at bevæge sig.

Alle er velkomne, men af praktiske hensyn er tilmelding nødvendigt.

Man skal tilmelde sig senest den 3. februar på https://vordingborg.dk/mere-bevaegelse/