HKL Blomst ved Henrik Kruuse Løfstrøm (tv.) har åbnet blomsterbutik og blomsterbinderi i Meny i Præstø. I det daglige er det Lykke Brohus Nielsen (th.), kunderne møder i butikken.

Meny åbner eget blomsterbinderi

Vordingborg - 12. februar 2021 kl. 12:36 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Hos Meny i Præstø har man mandag i sidste uge udvidet forretningen med en butik i butikken.

Det er HKL Blomst, der har åbnet blomsterbutik og blomsterbinderi i indgangen til Meny, og det har kunderne indtil videre taget rigtig godt imod.

- Dem der har været her har været begejstrede for udvalget, fortæller Henrik Kruuse Løfstrøm, indehaver af HKL Blomst. Han har lignende blomsterbutikker i andre dagligvarebutikker på Sjælland og han er glad for konceptet.

- Hvis der kommer nogen, der brænder for det, så er det bedre for alle parter, mener han og er sikker på, at kunderne vil blive glade for nu at kunne få råd og vejledning om de blomster, de køber.

Udover traditionelle værtindebuketter og dekorationer kan kunderne få lavet bårebuketter og kranse hos HKL Blomst - og er der nogle bestemte blomster, som butikken ikke lige har, men som man ønsker til sin buket, kan man bestille dem. Det forudsætter naturligvis, at man ikke lægger sin bestilling samme dag som man skal bruge den.

Vi skal tilbyde mere Tidligere har Meny haft sin egen blomsterafdeling inde i butikken, men nu er blomsterdelen altså udliciteret og kan købes i blomsterforretningen i indgangen.

Købmand Harly Jacobsen har ikke et øjeblik været i tvivl om, at Menys blomsterafdeling skulle have et løft.

- Vi skal bygge på og tilbyde noget mere. Derfor vil vi gerne tilbyde kunderne blomsterbinderi og bestilling af blomster, siger han og regner med at kunderne især til Valentines Day på søndag, vil benytte sig af Menys nye tilbud. Desuden har han planer om at lave et decideret blomstermarked til sommer.

I det daglige er det Lykke Brohus Nielsen fra Vordingborg, der ekspedierer kunderne i blomsterbutikken. Hun er uddannet blomsterdekoratør og har tidligere arbejdet i nogle af HKL Blomsts øvrige blomsterbutikker i Meny- og Sparbutikker i blandt andet Taastrup og Karlslunde.

Også afdeling med nyt isenkram Udover den ny blomsterbutik har Harly også indrettet en afdeling til isenkram og non-food.

Hvor blomsterbutikken ligger til venstre for indgangen, finder man den nye isenkram til højre for indgangen - efter brødsalget.

Her er en lang række varer, som butikken ikke har lagerført tidligere og der er både værktøj, malergrej, huer, vanter, dyrelegetøj og meget, meget mere. Alt sammen til priser fra 10-40 kroner.