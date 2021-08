Cykelstien ved Borrensvej er stadig uegnet for cyklister. Græsset bliver pt. slået som på en trampesti, men bliver den nogensinde til cykelsti igen, spørger Kurt Straus, der bor langs med stien. Billedet her er taget inden græsset blev slået tidligere på sommeren. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Mens vi venter på vedligeholdelsesplanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mens vi venter på vedligeholdelsesplanen

Vordingborg - 06. august 2021 kl. 07:57 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Cykelsti bliver holdt som trampesti, mens man venter på den store plan.

I juni måned kunne vi her i avisen fortælle om cykelsti, der forbinder de to landbyer Sprove og Borren på Vestmøn, og som er blevet glemt i Vordingborg Kommune. Det har betydet har stien med tiden er groet helt til og er blevet umulig at færdes på. Nogle gående kan måske nok kæmpe sig igennem de høje græsser og nælder, men flertallet holder sig væk - og cyklister kan under ingen omstændigheder benytte stien. På Borrensvej ved stikvejen til nummer tre og fem står der ellers et gammelt skilt, der henviser til cykelstien, som en færdselsåre mellem de to landbyer.

I juni erkendte Michael Kornbech, afdelingsleder i Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune, at stien er gledet helt ud af kommunens driftsplaner. han lovede at stien allerede i midten af juni ville blive ordnet og derefter at den ville blive holdt så både cyklister og gående kan bruge den.

Siden da er græsset på stien blevet slået, men den er på ingen måde blevet farbar, og Kurt Strauss, der bor langs med stien, er ikke imponeret.

- Man kan måske nok ride på stien, men man kan ikke cykle. Der er også folk, der ikke vil gå på den, fortæller han til avisen.

Michael Kornbech holder sommerferie i øjeblikket, men hans kollega Mikael Grejsen, er overbevist om, at kommunen er i gang med en større plan.

- Indtil videre slår man en trampesti, men på sigt skal vi have kigget på om den skal gøres til cykelsti igen, siger han.

Dét arbejde kræver dog noget mere tid, og har derfor ikke kunnet gøres henover sommeren, men Mikael Grejsen er overbevist om, at det er noget af det Michael Kornbech tager fat på, når han vender tilbage efter sin ferie.

- Jeg vil sende en mail til nogen i afdelingen nu, om at de skal huske at slå stien igen, siger han.

Af historisk værdi Mikael Grejsen fortæller også, at kommunen har en særlig interesse i at blive ved med at vedligeholde disse gamle stier - og ikke bare af hensyn til beboere i området og cykelturister.

- En af de ting der gør, at vi som kommune skal blive ved med at vedligeholde stierne er for at vi kan vinde hævd på dem. Og det er vigtigt, de er der; de gamle skole- og kirkestier har historisk værdi, mener han.

- Vi slår de gamle historiske stier for at bevare dem i landskabet, siger han og mener, at det er det, der lige nu også gælder for stien på Borrensvej. Fremtidsplanen for stien kender han dog ikke noget til - og den er som sagt næppe lavet endnu.