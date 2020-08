For fire år siden var der kampvalg, da der skulle vælges menighedsråd til Stege Kirke. Om der bliver det i år, vides endnu ikke - men der skal i hvert fald vælges adskillige nye medlemmer, da fem ud af de nuværende otte ikke ønsker at fortsætte. Foto: Lene C. Egeberg

Menighedsråd i opløsning inden ny valgperiode

Stege Menighedsråd ser ud til at spredes for alle vinde med kun en måned, før der er opstillingsmøde til næste valgperiode.

Et af disse medlemmer er Michael Bille, som har været sygemeldt fra menighedsrådet siden slutningen af 2019. Han siger nu, at sygemeldingen blev udløst, da han havde dårlig kemi med et andet medlem - en konflikt, menighedsrådet ikke ønskede at få frem offentligt, hvorfor man valgte, at Michael Bille skulle sygemeldes i stedet.

- Men på det tidspunkt var der for meget personfnidder, og der var for mange, der tog sig selv for alvorligt til at tage fat i det vigtige, nemlig at sikre personalet gode forhold. Jeg synes, jeg stod alene med det, og der blev ikke fulgt op på det, siger han med en kritik af samarbejdet i menighedsrådet, som altså går ud over personlige konflikter med enkeltpersoner.