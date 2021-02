Eva Romme fra garnbutikken Slow Fashion er taknemmelig for at have fået muligheden for at blive skrappere til online markedsføring og salg. Men særligt glad er hun for at have mødt en masse andre lokale erhvervsdrivende. Arkivfoto: Mille Holst

Medlemmer får mulighed for at dygtiggøre sig

Vordingborg - 16. februar 2021 kl. 15:12 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

De lokale handelsforeninger kunne i sidste uge tilbyde sine medlemmer et kursus i online forretning via VUC Erhverv Sjælland & København.

Det tilbud har Eva Romme fra garnbutikken Slow Fashion i Præstø benyttet sig af, for når ens forretning alligevel er mere eller mindre lukket, kan man lige så godt bruge tiden på at dygtiggøre sig, mener hun.

Nu glæder hun sig til at komme i gang med at implementere en masse nye ideer til sin webshop. Men allermest glæder hun sig over en helt uventet gevinst ved kurset:

- Det var meget givende på særligt ét område: Alle deltagere var fra Vordingborg Kommune, så jeg fik mulighed for at netværke med nogen, jeg måske ellers aldrig ville have netværket med, fortæller hun.

Værdifuld sparring Hovedvægten på kurset var online markedsføring via hjemmesider, webshops og sociale medier, og Eva Romme blev her bekræftet i de ting, hun allerede er i gang med.

- Jeg har fået sparring på det, jeg allerede gør. De sidste to dage brugte vi tid på at tale om hinandens hjemmesider og så videre. Så får man sat ord på, hvordan andre ser den måde, man brander sig på, fortæller hun og synes kurset har sat tanker i gang i forhold til den måde, hun brander sin virksomhed på.

- Der er nogle ting i forhold til min webshop, jeg gerne vil være skarpere på, men allermest skal jeg bare gøre mere af det, jeg allerede gør, konstaterer hun.

Man kan altid dygtiggøre sig Deltagerne havde meget forskellige forudsætninger for online markedsføring; nogle var som Eva Romme allerede i gang, mens andre først skal til at starte. Men de har tilfælles, at coronanedlukningen har gjort det nødvendigt for dem at kigge til online salg. For nedlukningen har gjort ondt.

- Vi glæder os mere end ord kan beskrive til igen at få lov til at åbne vores forretninger, siger Eva Romme, der er taknemmelig for at handelsforeningen gav hende mulighed for at komme på dette kursus.

Gentager succes VUC Erhverv har oplevet stor interesse for kurset "Styrk din forretning online", hvorfor man har besluttet at gentage det igen med start i uge 11. Kurset kommer denne gang til at foregå online fem torsdage i tidsrummet 16.30-20.30.

Kurset er finansieret af staten via en pulje til Forberedende Voksenuddannelse.