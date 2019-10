Se billedserie Faglærer Jeanette Dahl på Erhvervsskolen Startskuddet med en boaslange. Børnene var først meget forsigtige, men efterhånden blev de mere modige. Foto: Claus Vilhelmsen

Meditativ ro hos Øens Dyr

Vordingborg - 20. oktober 2019 kl. 11:56 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilerne holdt parkeret langt ned ad Viaduktvej på Masnedø hele weekenden, for rigtig mange havde fundet ud af, at efterårsferien skulle sluttes af med et besøg hos Øens Dyr.

Her ånder fred og ro, og de mange forskellige dyr er vældig kontaktsøgende. Et perfekt sted for børnefamilier eller for os andre, der bare er stressede i hverdagen, skriver Sjællandske.

Det er et år siden, at Jeanette Dahl, som er faglig leder på Startskuddets erhvervsskole fandt ud af, at stedet kunne anskaffe sig nogle dyr. Det begyndte med fire grise og seks geder.

- Så fik vi to kaniner af nogen, som gerne ville af med dem, og bagefter købte vi 12 forskellige høns. Tirsdag i efterårsferien åbnede vi for besøgende, fortæller Jeanette Dahl.

- Det var meningen, at vi ville lukke igen, men jeg var her jo alligevel, og så blev vi ved med at have åben. Flere meldte sig som frivillige, og da vi fik flere dyr, ansatte vi Klaus Klinggaard, som har en fortid i Knuthenborg Dyrepark. Det var også blevet nødvendigt med flere folk, for der kom flere og flere børnehaver og vuggestuer, fortsætter hun.

Stedet er blevet en succes på rekordtid. Direktør for Fonden Startskuddet Anette Aabye anslår, at der har været 2.000 besøgende i efterårsferien. Det forbliver et skud, for der har ikke været råd til at købe et tælleapparat.

Nu, hvor efterårsferien er forbi, er der åbent hver onsdag og lørdag. Men der er også det store julemarked 30. november og 1. december.

