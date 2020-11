Politikerne fik en orientering i onsdags, men forvaltningen skal nu lave en indstilling for hvad der skal ske med Medborgerhuset i Kirkeskoven og det kan godt tage et par måneder. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Medborgerhusets skæbne afgøres - formentlig i januar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medborgerhusets skæbne afgøres - formentlig i januar

Vordingborg - 14. november 2020 kl. 13:02 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Forvaltningen skal nu undersøge og afdække mulighederne for Medborgerhuset i Kirkeskoven, så det bliver forventeligt først næste år der kommer en afklaring på, hvem der skal overtage det ombejlede hus, der har stået tomt siden august. Selvom alle de lokale interesserede har præsenteret sine ønsker for kulturpolitikerne og selvom nøglen for længst er afleveret, så bliver det formentlig først til næste år, at der bliver truffet en beslutning for, hvad der skal ske med Medborgerhuset i Kirkeskoven Vordingborg.

- Vi har fået en orientering i Kultur- og fritidsudvalget. Forvaltningen med Jesper Kjærulff arbejder mod at blive færdige med en indstilling i december eller januar, fortælle kulturudvalgsformand Thorbjørn Kolbo (S).

Således bliver der forventeligt ikke besluttet noget før næste år, da sagen om Medborgerhuset skal forbi kulturudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, før man kan overdrage nøglerne til dem, der skal overtage.

- Det tager tid - og måske noget ekstra tid nu her (med corona, red.). Men det er vigtigt vi har en dialog og der er en proces med parterne, påpeger Thorbjørn Kolbo.

Medborgerhuset har stået tomt siden august, hvor Vordingborgskolen afleverede det tilbage til kommunen, der skulle finde ud af, hvad de så vil proppe i det - eller om de måske vil sælge det.

Gennem flere år har en række lokale foreninger udtrykt interesse for at overtage stedet, og senest blev der lavet en gruppe, der udsprang af det gamle lokalråd, som samlede en lang række lokale borgere, firmaer og foreninger, som nu har lavet en femårsplan med budgetter, idéer og vedligeholdelsesplaner, der skal gøre Medborgerhuset til det det var før - nemlig et medborgerhuse, hvor alle kan være og som kan bruges til fester, arrangementer og møder, med mulighed for cafédrift og lignende (se Sydtid i øvrigt uge 40).

Fra officiel side har det også lydt, at "teatrene" - men Cantabile 2 i spidsen - skulle have lagt billet ind på bygningen, men i følge det, der har været fremme, vil de primært kunne bruge det til enkelte forestillinger, omklædninger og indkvartering nogle måneder om året. Egnsteatret har nemlig fine lokaler i bygninger på Oringe, som de bruger nu, men ulempen her er, at det regionen der indkasserer huslejen, hvor kommunen kunne hive pengene hjem, hvis man fik teatret til at overtage Medborgerhuset.

Der var også tale om at Røde Kors var interesserede, men de har trukket sig, og de to tilbageværende har således fremlagt deres projekter og ønsker for stedet for Thorbjørn Kolbo og Karina Fromberg (V), der udgør formandskabet i det politiske udvalg, som sidder med sagen.

- Vi har haft møder med interessenterne - foreningen og teatrene - og skal også se på muligheden for, hvis det blev solgt i fri handel. Nu gennemgår forvaltningen forslagene og ser på de forskellige problemstillinger, siger Thorbjørn Kolbo.

- Vi ser på i forhold til den business case der er lagt frem og hvilke plusser og minusser der er i deres forslag og så går vi tilbage til dem og giver dem mulighed for at svare på de minusser der er, siger han og påpeger at alt skal være afklaret og snakket igennem med de interesserede, inden man træffer en beslutning.

Som det er nu, er det dog de tre scenarier, der er i spil, hvor det enten bliver foreningen af lokale der overtager, at teatrene overtager eller at man sælger det til tredjemand. Sidstnævnte betyder i øvrigt at man i øjeblikket har en ejendomshandler til at se hvad stedet egentlig er værd.

Her har foreningen, der geren vil overtage, dog haft håndværkere på, og i forhold til de ting, der skal gøres, der er reparationsomkostningerne formentlig større end selve salgsværdien, forstået på den måde, at der skal smides en del penge efter huset, for at det kan fungere ordentligt.

Foreningens, med formand Klaus Miller, er dog klar til at lave en del og har allerede indhentet en del tilbud. De var således glade for mødet de havde3 med de to politikere og forvaltningen.

- Vi er sådan set klar, hvis det er, siger han og påpeger at deres fikse og færdige femårsplan for stedet, som også blev præsenteret her i avisen, har fået ros flere steder fra - også fra politisk hold.

De har dog den ulempe, at planerne med at få teatrene ind i Medborgerhuset er en idé, der angiveligt kommer fra udvalgsformand Thorbjørn Kolbo, der også er bestyrelsesmedlem hos Cantabile 2, mens andre kommunalbestyrelsesmedlemmer - blandt andet Heino Hahn (NB) - har gjort klart, at de ønsker at sælge stedet til højestbydende.

Thorbjørn Kolbo siger dog, at han ikke vil sige noget om, hvad han synes, der skal ske.

- Jeg ved det ikke selv endnu. Det er noget vi skal have drøftet i gruppen, siger han og påpeger at han afventer den afdækning som forvaltningen skal lave.

Så indtil 2021 ser det ud til at huset kommer til at stå mere eller mindre tomt.

- Dog har vi en dygtig ejendomsafdeling, der passer på det og fører tilsyn, ligesom det bliver udlånt til enkelte arrangementer indtil da, supplerer udvalgsformanden.