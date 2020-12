Tre scenarier er i spil, når politikerne skal diskutere Medborgerhusets fremtid. Arkivfoto: Henning Gøtz

Send til din ven. X Artiklen: Medborgerhusets fremtid nærmer sig en afgørelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medborgerhusets fremtid nærmer sig en afgørelse

Vordingborg - 01. december 2020 kl. 05:20 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Egnshus eller teaterhus?

Det er spørgsmålet, når politikerne i udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i eftermiddag, tirsdag 1. dedember, mødes for at tage stilling til Medborgerhusets fremtid i Vordingborg.

På bordet ligger to ansøgninger fra lokale foreninger, som hver især håber at overtage det gamle kulturhus fra 1852, som kommunen ejer, og som er ledigt, fordi Vordingborgskolen har fået egne lokaler.

Det ene forslag kommer fra »Teaterhuset«, som er en ny forening, der består af professionelle scenekunstnere .

Her vil man bruge Medborgerhuset til at skabe »Vordingborg Teaterhus - en platform for scenekunst«.

- Vi er en række aktive professionelle scenekunstnere, som håber at kunne få noget ud af at arbejde sammen om produktioner i Vordingborg i stedet for andre steder. Vi mangler faktisk et sted, siger Gitte Nielsen, der vil være primus motor i foreningen.

Gitte Nielsen oplyser, at det også fra teaterfolkenes side er planer om, at Medborgerhuset skal bruge til »medborger-ting«.

- Det er et stort hus, som der skal liv i, siger Gitte Nielsen.

Samlingssted for borgere Den anden ansøger er »Styregruppen for Kirkeskovens Medborger- og Kulturhus«.

Her går man efter at stable »Kirkeskovens Egnshus« på benene. Det skal være et samlingssted for alle borgere på kryds og tværs af alder, kultur og aktiviteter. Lokalerne skal lejes ud til foreninger og privatpersoner til eksempelvis debat, møder, musik, værksted og dans.

- Vi arbejder for borgerne, ikke for en lille gruppe, siger styregruppens talsmand, Klaus Oliver Miller med slet skjult henvisning til Teaterhusets planer.

Kommunen har på forhånd sidestillet ansøgningerne økonomisk, så udgifterne er de samme, uanset om der skal være teaterhus eller egnshus.

Derudover vil kommunen i begge modeller fortsætte med at have den udvendige vedligeholdelse. Her har man allerede afsat 1,6 millioner kroner.

En tredje mulighed Politikerne kan dog også vælge en tredje mulighed - at sælge Medborgerhuset.

EDC har vurderet ejendommen og sat en salgspris på 4.100.000 kroner.

På plussiden hæfter EDC sig ved, at Medborgerhuset ligger i flotte omgivelser i den gamle Kirkeskoven. Der er ikke langt til centrum og stationen, og ejendommen kan omdannes til eksempelvis liberalt erhverv.

Medborgerhusets svage sider er ifølge EDC, at ejendommen er fredet, og at den har et større vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Kultur, Idræt og Fritidsudvalgets beslutning skal hele hele vejen igennem det politiske system. Næste skridt er Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati-udvalget, inden kommunalbestyrelsen endegyldigt bestemmer Medborgerhusets fremtid.