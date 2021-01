Socialdemokratiets Thorbjørn Kolbo (S) er varm fortaler for teater i Medborgerhuset. Venstrefolkene Peter Ole Sørensen (tv.) og Michael Seiding Larsen (th.) ser helst et egnshus. Nu er afgørelsen definitivt faldet. Foto: J.C. Borre Larsen

Medborgerhuset går endeligt til teaterfolk

Som ventet trumfede flertallet (S,SF, R, K og Enhedslisten) igennem, at det skal være en gruppe af professionelle teaterfolk, som skal overtage driften af det tomme Medborgerhuset - og ikke en styregruppe af frivillige, der vil stable et egnshus på benene.

Venstre og DF stemte for et egnshus. Alternativet og Nye Borgerlige pegede på et salg af den gamle ejendom i Kirkeskoven.