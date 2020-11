Line Svendsen (tv.) og Gitte Nielsen står - sammen med en større gruppe teater- og scenekunstfolk - bag planerne om at gøre medborgerhuset i Kirkeskoven til ?Scenekunstens hus?. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Medborgerhuset: Vil samle teatre og kreative i scenekunsthus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medborgerhuset: Vil samle teatre og kreative i scenekunsthus

Vordingborg - 27. november 2020 kl. 15:58 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Vordingborg er kendt for sit unikke teatermiljø og hvis medborgerhuset kan omdannes til et "Scenekunstens hus", vil det kunne trække folk til langvejs fra. Det mener en gruppe teaterfolk, der håber at kunne overtage huset i Kirkeskoven.

- Vi har haft kigget på det meget længe og har gået med de her planer, fortæller skuespiller og teaterselvstændig, Line Svendsen, der sammen med producer, Gitte Nielsen, er hovedkvinderne bag det forslag der skal omdanne det gamle medborgerhus i Kirkeskoven til "Scenekunstens hus" - et sted hvor teatermiljøet og kreative kræfter kan samles, spille, øve og arbejde og vise hvad de kan i samspil med lokale.

- Vi har teatermiljøet med os og vi er mange - alene i Vordingborg kommune er der 16 professionelle scenekunstnere, fortæller Gitte Nielsen, der understreger at det er ganske unikt og betyder at folk i forvejen søger her til området, for at opleve og uddanne sig.

- Og så er vi nogen der bliver hængende, smiler Line Svendsen.

Sagen er dog, at teatrene ikke har noget samlingssted. Der er en fin teatersal på VU, der kan bruges til de store forestillinger, hvis der er plads, men mange af de lokale professionelle teaterfolk må tage til København - og andre steder væk fra kommunen, for at afholde kurser og lignende.

Tidligere holdt flere af dem ellers til på Oringe, blandt andet sammenslutningen Big Wheel Studios. De kom siden til DGI Huset, men røg ud derfra, fordi man valgte fokusere stedet på idrætten.

- Det er virkelig professionelle folk, hvoraf mange ligger og pendler til København, siger Line Svendsen.

- Men det er her vi er. Vi vil gerne have et sted for professionelt teater - og medborgerhuset kan dét. Det vil trække folk herned og vil få betydning nationalt, lyder det fra Gitte Nielsen om planerne.

Teaterfolkene er således en større etableret gruppe, der har haft præsenteret planerne for politikerne og de har været ganske klare på, hvad de vil.

- Vi skal have en stærk profil, der rækker ud over kommunegrænserne. En som trækker folk til. Men der skal også være en medborgerdel, siger Gitte Nielsen.

- Vi vil ikke lukke huset. Der skal netop liv i det. Det skal være et levende hus, tilføjer hun.

Det betyder blandt andet at gruppen har lagt op til, at der skal være mindst to åbne arrangementer om måneden, som folk kan opleve eller være en del af. Tanken er også, at der kan holdes kurser og laves oplevelser løbende - blandt andet børneaktiviteter.

Dertil er der planer om at lave teatersport, impro-aftener - og måske endda en revy. Blot det er kreativt og teaterrelateret.

- Idéen er, at det bliver et scenekunsthus, hvor medborgerhustanken er med ved siden af, understreger Gitte Nielsen.

For dem betyder det også meget, at stedet har så meget plads: Tre store sale - kontorer ovenpå og god mulighed for fleksibilitet, som er alfa-omega, når teaterfolkene har intense arbejdsperioder.

Og så er de sådan set klar til at flytte ind.

- Vi har ikke nogen krav om noget der skal laves om eller tilpasses. Hvis vi kan få huset stillet til rådighed med el, vand og varme, så vil vi selv gå i gang med at søge fonde og få lavet det der nu er. Så kommunen skal ikke have nogen penge op af lommen, siger Line Svendsen.

- Vi er vant til at søge fonde og projektmidler og vi har mange gode idéer, men vi mangler bare et hus. Vi kan ikke gøre det uden, siger Gitte Nielsen.

Medborgerhuset i Kirkeskoven har været ombejlet siden Vordingborgskolen fraflyttede det og ud over teaterfolkene har en gruppe udsprunget af lokalrådet også fremlagt en plan for hvad de kunne tænke sig, mens den tredje mulighed er, at sælge det til anden side.

Politikerne ventes at træffe beslutningen først i det nye år.