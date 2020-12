Medborgerhuset: Politikere trækker spændingen ud

Valget stod mellem to foreninger; »Teaterhuset«, som vil skabe Vordingborg Teaterhus, og en forening, der kalder sig »Styregruppen for Kirkeskovens Medborger- og Kulturhus«.

Han oplyser, at kommunens chef for Kultur og Fritid, Jesper Kjærulff, i de kommende dage vil tage kontakt til de to foreninger, som så har indtil næste udvalgsmøde i januar til at besvare spørgsmålene. Hvilke spørgsmål, det drejer sig om, vil Thorbjørn Kolbo ikke røbe.