Medarbejder på plejecenter er testet positiv for Covid-19

Vordingborg - 05. august 2020 kl. 15:51

En medarbejder på Plejecenter Ulvsund i Lendemarke blev tirsdag testet positiv for Covid-19.

Det meddeler Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse.

- Medarbejderen var senest på arbejdspladsen i fredags. Medarbejderen udfører ikke plejeopgaver og har udvist stor opmærksomhed på at overholde de hygiejniske forholdsregler. Som følge af Styrelsen for Patientsikkerheds indsats med smitteopsporing blev medarbejderen testet mandag og fik svar i dag onsdag. Styrelsen for Patientsikkerhed er kontaktet af ældrechefen og Beredskabsplan for udbrud af COVID-19 på plejecenter i Vordingborg Kommune er sat i værk, lyder det i pressemeddelelsen.

Beredskabsplanen betyder, at alle beboere og medarbejdere vil blive testet torsdag. Opgaven bliver udført med den mobile enhed fra Region Sjælland, som er ved at indsamle de nødvendige medarbejdere til at teste alle.

Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet situationen og har meddelt, at der ikke skal indføres besøgsrestriktioner - hverken på Ulvsund eller andre plejecentre i kommunen.

- Styrelsen afventer testsvar, inden en beslutning om besøgsrestriktion eventuelt iværksættes, meddeler kommunen.

Beboere, medarbejdere og pårørende er blevet og bliver orienteret i løbet af i dag, onsdag, og der er på nuværende tidspunkt ingen andre, der udviser symptomer.

- Der er tale om en medarbejder, der ikke er i nær kontakt med mange andre, og det er jo ved nær kontakt, at risikoen er størst. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed også vurderet, at der ikke skal være besøgsrestriktioner, uddyber Susanne Johansen, chef for Pleje og Omsorg i Vordingborg Kommune, overfor Sjællandske.

Ifølge Susanne Johansen er der 150 ansatte på centret, og alle på nær dem, der er på ferie, vil blive testet.

Smittetilfældet på Ulvsund er kun det andet tilfælde på et plejecenter i Vordingborg Kommune, siden coronapandemien begyndte. Tilbage i marts blev en medarbejder også smittet - dengang var der tale om en ansat på Klintholm Havn Centret.