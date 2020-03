McDonald's udskyder åbning

- Kære Gæster. Vi må desværre meddele jer, at vi grundet Coronavirusen desværre ikke vil kunne åbne fredag 27. marts som først planlagt. Vi er selvfølgelig rigtig kede af situationen, da vi havde set frem til at slå dørene op, men vi vender tilbage med et nyt tidspunkt for åbningen, så snart vi kender dette, lyder det fra McDonald's.