Når man tager en chance, er det ikke usædvanligt, at man forhandler sig frem til en sær-aftale, lyder det fra McDonald?s-chef. Foto: Jens Villemoes

McDonald's om eneret til salg af burgere: Det er ikke usædvanligt

Vordingborg - 12. juli 2021 kl. 20:45 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Ejeren af McDonald's i Stensved Claus Strand har tidligere udtalt til Sjællandske, at han ikke kender til burgerkædens aftale med Vordingborg Kommune, om at det kun er McDonald's, som må sælge fastfood ved afkørsel 41. Men på hovedkontoret i København bekræfter Ulrik Olsen, der er Chief Property Officer for McDonald's i Danmark, at der findes en klausul, der giver McDonald's en eksklusiv ret til at sælge burgere og pommes frites ved afkørsel 41.

Læs også: Brolægger må gerne udleje sine grunde til burgerkæder

- Det er korrekt, at der i vores købsaftale med kommunen er en 10-årig konkurrenceklausul, skriver Ulrik Olsen i en mail.

Han ser ikke noget odiøst i eneretten.

- Det er ikke usædvanligt at forhandle retten til eller imod tilsvarende erhvervsliv i nærområdet, når man tager risikoen i at investere i grunde eller lejemål - særligt i et udviklingsområde. Hverken for McDonald's eller andet erhvervsliv. Vi vil gerne være med til at udvikle området med store investeringer og skabelse af lokale arbejdspladser, men vil også gerne sikre vores interesser for en periode som first mover, lyder det fra Ulrik Olsen.

Betingelser på godt og ondt McDonald's får opbakning fra HORESTA, der er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

- Det er ikke unormalt, at en køber vil gøre alt for at beskytte sin investering, når man skal bygge et marked op, og når man putter penge i nogle bygninger, siger HORESTA's politiske direktør, Kirsten Munch Andersen.

Vordingborg Kommune har i mange år kæmpet for at få solgt erhvervsgrunde ved afkørsel 41. McDonald's var tilbage i 2018 én af de første virksomheder, som bed til bolle.

- Det er på godt og ondt betingelserne. Der er nogen, som skal prikke hul, inden der kommer en positiv spiral i et område, siger Kirsten Munch Andersen.

