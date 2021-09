McDonald?s i Stensved ligger på en af de første grunde, som Vordingborg Kommune solgte ved afkørsel 41. Her ses burgerkædens lokale franchisetager, Claus Strand. Foto: J.C. Borre Larsen

McDonald's dropper kvit og frit omstridt klausul

Vordingborg - 13. september 2021 kl. 05:30 Af J.C. Borre Larsen

McDonald's opgiver den aftale om eneret til salg af fastfood ved afkørsel 41, som burgerkæden har i købsaftalen med Vordingborg Kommune.

- Vi er kommet rigtigt godt fra start i erhvervsparken. Derfor har vi besluttet at sløjfe konkurrenceklausulen for at støtte det fortsatte arbejde med at udvikle området til gavn for alle. Og som en del af det gode samarbejde, vi har med kommunen, siger Ulrik Olsen, der er Chief Property Officer for McDonald's i Danmark.

Borgmester Mikael Smed (S) oplyser, at kommunen ikke har givet McDonald's økonomisk kompensation for at opgive klausulen.

- Vi har bare hele vejen igennem haft en god dialog med McDonald's, siger Mikael Smed.

Særaftale kom frem i lyset Vordingborg Kommune kæmpede i mange år med at tiltrække virksomheder til industriområdet ved afkørsel 41.

Derfor var det noget af et gennembrud, da man i foråret 2018 solgte en af de første ledige grunde til McDonald's. Og her gik kommunen altså med til at give burgerkæden en eksklusiv ret i 10 år til sælge fastfood i området.

Klausulen kom frem i lyset, da den lokale brolægger Jenki Byager i sommer var i gang med at sælge sine to grunde næsten lige ved siden af McDonald's til to virksomheder, der hver ville åbne fastfood-restaurant.

Da den ene af virksomhederne henvendte sig til Vordingborg Kommune, lød meldingen, at den ikke kunne få lov til at slå sig ned ved afkørsel 41, fordi det ville stride imod den aftale, som kommunen havde indgået med McDonald's.

Det forstod ingen noget af. I lokalplanen står der, at der gerne må ligge restauranter i området. Kommunen måtte da også senere erkende - efter at Jenki Byager havde taget kontakt til en advokat - at den ikke kan give fordele til én virksomhed på bekostning af andre virksomheder. Hvis lokalplanen giver mulighed for fastfood-restauranter, skal kommunen give alle tilladelse, hvis ellers der leves op til almindelige krav, som kommunalekspert Roger Buch fra Danmark Medie og Journalisthøjskole formulerede det. Omvendt er det ifølge Horesta, der er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet ikke unormalt, at virksomheder får indføjet en konkurrenceklausul, når de tager chancen og investerer i et område, der først skal løbes i gang.