- Det er fint nok at vi skal holde lukket mellem jul og nytår, men jeg gruer for, at vi skal holde yderligere lukket til langt efter nytår. Så får jeg ingen indtægter, siger sportsmassør Thilde Toft fra Toftium, der her er fotograferet i sommers. Foto: J.C. Borre Larsen

Massør undrer sig over forskelsbehandling

Årsagen til, at fysioterapeuter ikke lukker fra næste uge, skyldes, at klinikkerne for fysioterapi er en del af sundhedsvæsenet.

Den lokale massør understreger, at hun tager coronavirussen alvorlig, og at vi skal passe på hinanden. Alligevel ærgrer hun sig over, at massørbranchen tvangslukkes. Der er ifølge Thilde Toft især under en coronaepidemi brug for massører.