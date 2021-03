Massør tvunget til at gnave af opsparingen

Efter at have knoklet med at sætte de nyerhvervede lokaler i stand var Thilde Toft som sportsmassør qua evner og lange arbejdsdage godt i gang med at opbygge et solidt kundegrundlag, da hun i december sidste år for anden gang blev tvangslukket på grund af coronaepidemien.