Mary og Frederik til flagfest i Vordingborg

Det har længe været en offentlig hemmelighed, Sjællandske skrev det tilbage i august '18, men nu er det officielt.

Kronprins Frederik kommer til Vordingborg på Valdemarsdag lørdag 15. juni for at fejre Dannebrogs 800-årsjubilæum. Ved sin side har kronprinsen Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.

Baggrunden for fejringen af 800-året for Dannebrog i Vordingborg er, at det var her kong Valdemar Sejr residerede på Vordingborg Slot.

Sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219, hvor Valdemar Sejr kæmpede mod esterne.

Med Dannebrog som kampfane slog Valdemar Sejr esterne, og herefter var den nordlige del af Estland et hertugdømme under den danske krone indtil Valdemar Atterdag solgte besiddelsen i 1346.

Lokalt vækker kronprinsparrets besøg stor glæde hos Vordingborg Kommunesb orgmester Mikael Smed (S).

- På en dag, hvor Dannebrog fejres flere steder i Danmark, er vi både glade for og stolte over, at kronprinsparret har takket ja til at deltage i fejringen af Dannebrog her i kongebyen Vordingborg, siger Mikael Smed og fortsætter:

-Vi ved fra tidligere besøg fra kongehuset, hvor populært det er, og jeg er ikke i tvivl om, at kronprinsparrets deltagelse i fejringen af Dannebrog vil gøre det til en endnu større folkefest, som rigtig mange vil deltage i.

Leder af Danmarks Borgcenter Carina Nørgaard Schou er også stolt over, at det royale par vælger at fejre Dannebrogs jubilæum i netop Vordingborg:

- Det er for os en vigtig anerkendelse af, at vores allesammens nationalflag har sine rødder her i byen, hvor Valdemar Sejr regerede hele landet fra sin store kongeborg. Nu går arbejdet for alvor i gang med at skabe et brag af en folkefest på det smukke borgterræn, når vi skal fejre vores vigtigste nationalsymbol og være med til at manifestere Vordingborg og Danmarks Borgcenter som en topattraktion på danmarkskortet, siger hun.

Dannebrogsfesten i Vordingborg kommer til at foregå over to dage, fredag 14. og lørdag 15. juni.

Det endelige program for festdagene er ikke på plads endnu, men der skulle gerne være noget for alle uanset alder og smag.

Arrangørerne bag dagene er Bycentrum Vordingborg, Danmarks Borgcenter og Vordingborg Kommune.