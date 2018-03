Der kommer til at være flere røde huer i flokken. Gymnasiet har overraskende fremgang. Her foto fra sidste års translokation.Foto: Lars Christensen

Markant fremgang til gymnasium overrasker

Vordingborg - 21. marts 2018

Ib Brøkner Christiansen har i flere år gået og frygtet for fremtiden. Med kommende små ungdomsårgange har han længe troet, at det ville blive nødvendigt med nedskæringer på skolen.

- Vi er priviligerede, fordi vi kan se 16 år frem i tiden. Derfor har vi også længe kunnet se, at årene frem mod 2020 nok ville blive hårde. Vi har haft en forventning om, at det nok ville blive nødvendigt at skære et spor fra, forklarer rektoren på Vordingborg Gymnasium til Sjællandske.

- Desto mere overraskende er det, at vi nu går frem i elevtal, tilføjer han.

Vordingborg Gymnasium er i en ny opgørelse over ansøgere til ungdomsuddannelserne gået frem fra 183 til 208 ansøgere.

HF falder en smule fra 43 til 37, men samlet set kan gymnasiet notere sig en pæn fremgang.

- Jeg blev meget positivt overrasket. Kigger man på andre almene gymnasier både i nærheden af os og på landsplan, så er det et helt andet billede, forklarer rektoren, der har svært ved at forklare gymnasiets overraskende fremgang.

- Men vi har indtryk af, at vi har et godt ry. Eleverne er glade for at gå her, og de er vores bedste ambassadører, forklarer rektoren.

- Vi er også blevet mere åbne, end vi har været før. Vi har fået et godt samarbejde med folkeskolerne og stiller op, når de har arrangementer. Vi får også god feedback for vores brobygnings- og introforløb, forklarer Ib Brøkner Christiansen.

Rektoren mener også, at gymnasiet er blevet bedre til at nå ud til de unge fra familier uden en uddannelsesbaggrund.

- Der er flere, der får øjnene op for, at gymnasiet godt kan være noget for dem, selv om deres forældre ikke selv har en gymnasial uddannelse. Vi oplever en stor lyst til at bryde den barriere, og vi bliver også bedre til at motivere dem og møde dem, der hvor de er fagligt. Hvis ikke de kan få støtte derhjemme, må vi hjælpe dem noget mere, forklarer rektoren.

Han erkender, at den udvikling går stik mod det generelle politiske ønske om at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.

- De tiltag, man har gjort for erhvervsuddannelserne, er åbenlyst ikke slået igennem så meget som forventet, forklarer rektoren, der dog ikke ser et problem med det.

- Jeg støtter op om, at vi skal have flere ind på erhvervsuddannelserne, men det skal ikke ske ved at motivere dem væk fra gymnasiet. Der er også brug for flere meningsdannere herfra området. Og over halvdelen af vores studerende ender ude på det private arbejdsmarked, siger han.

Eneste minus for gymnasiet er, at HF-afdelingen går tilbage fra 43 til 37 ansøgere.