Marineforening fejrer sænkning af skibe

Vordingborg - 29. august 2020 kl. 10:16 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det stod ned i stænger ved syvtiden. Men en time senere brød solen igennem de grå skyer, dannebrog strøg til tops, og 13 marinefolk sang »Kong Kristian stod ved højen mast« ved vandet i Masnedsund.

Rammerne kunne næsten ikke være smukkere, da Vordingborg Marineforening i morges lørdag 29. august, mindedes oprøret på samme dato i 1943. Det var dagen, hvor den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand, efter at den danske regering, Rigsdagen og kongemagten var trådt tilbage.

Gæstetaler var Henrik Marrill Christiansen fra Stege, der har sejlet i 54 år, blandt andet for Mærsk og på færger og krydstogtskibe.

Han pegede på den danske søofficer A.H. Vedel, som 29. august 1943 tog beslutningen om at sænke den danske flåde, så de ikke faldt i nazisternes klør.

- Det lykkedes. Der var skibe, som blev sænket eller fik fjernet vitale dele. Andre nåede at sejle til Sverige, fortalte Henrik Marrill Christiansen.

Den hidtige samarbejdspolitik var med til at danske krigssejlere ikke måtte sejle med dannebrog. Men sænkningen af egen flåde samt det faktum at flere danske søfolk havde mistet livet på allieret side var med til, at briterne senere på året i 1943 gav danske skibe lov til at sejle med eget flag.

- Det betød mere, end man skulle tro, sagde Henrik Marrill Christiansen.

Under den tyske besættelse gjaldt det om at stå sammen. Det fik afslutningsvis Henrik Marrill Christiansen til at drage en parallel til nutidens fare - coronavirussen.

- Uden skelen til politisk observans har jeg dybt respekt for vores statsminister. Mette Frederiksen har sagt: Vi gør sådan. Og vi danskere har vist, at vi kan trække på samme hammel.

Seancen sluttede med et minuts stilhed for dem, som betalte den højeste pris under oprøret i 1943.

