Marie blev afhængig som 12-årig

Vordingborg - 28. marts 2021 kl. 11:55 Af cathrine hasager

Helt tilbage fra folkeskolen begyndte Marie Skriver at bruge 'snus'. Sidste år forsøgte hun at holde op, men det varede ikke længe, før hun faldt tilbage i den samme rille. En halv pakke om dagen bruger Skriver nu, og der er ingen udsigter til, at hun vil droppe de små nikotinholdige poser.

- Det var bare for sjov, fortæller nu 18-årige Marie Skriver om første gang, hun prøvede at bruge en nikotinpose, det som hun kalder for snus. Men det blev hurtigt til en afhængighed, som har hængt ved, siden Skriver var blot 12 år gammel.

- Første gang jeg tog snus, fik jeg det ret dårligt. Jeg kastede ikke op, men jeg blev svimmel og fik kvalme. Men nu får jeg sådan en sitren i kroppen hver gang jeg tager snus. Det føles bare godt, jeg bliver helt afslappet af det, fortæller hun.

Jeg gør som de andre Snus er Marie Skriver ikke alene om at tage. Hun vurderer, at omkring halvdelen af eleverne fra hendes klasse på HTX-uddannelsen fra ZBC bruger snus. Derfor forventer hun, at hendes eget forbrug skyldes, at snus er normalen blandt hendes omgangskreds. Og sådan har det altid været, lige siden hun blev introduceret til det af en veninde tilbage i folkeskolen.

- Jeg gør jo bare som alle de andre, siger hun og tilføjer, at det sociale aspekt vægter højt. Da hun som helt ung begyndte at bruge snus, var det egentlig ikke noget, hun forventede, ville vare ved. Men da hun tog på efterskole, blev det klart for hende, at hun var ude i en afhængighed. Det skyldtes især, at en stor del af de andre elever på efterskolen også brugte snus.

- Dengang kunne vi ikke få det i butikkerne, så vi købte det på nettet. Selvom vi kunne blive smidt hjem fra skolen, hvis lærerne fandt ud af det, var det ikke rigtig noget, der gik os på, forklarer hun. Derfor blev Skrivers forbrug hurtigt større.

Snus til morgenmad Det første Marie Skriver gør, når hun vågner om morgenen, er at tage dagens første pose snus. En hel pakke indeholder omkring 20-25 poser, og på en dag får Skriver gerne brugt en halv pakke.

- Jeg har en snus i munden mere eller mindre hele dagen. Også når jeg er til undervisning, ude hos venner eller på arbejde, fortæller hun. Tidligere har Marie Skriver også røget cigaretter. Men det stoppede hun med, da hun syntes, at både lugten og den tid hun brugte på at ryge fyldte for meget.

- Jeg skulle jo bruge hver pause på at ryge. En snus kan man bare bruge hele tiden. Det ser man jo slet ikke på samme måde, siger hun. Hendes forældre har længe været klar over, at Skriver bruger snus, så det er ikke noget, hun behøver at holde skjult.

- De siger bare, at jeg skal passe på ikke at bruge for meget. Sådanne nogle almindelige forældreråd, forklarer hun. Trods et stort forbrug over flere år, føler Skriver ikke, at det har påvirket hende negativt. Det er kun hendes pengepung, der har været ramt af afhængigheden.

En dyr fornøjelse Tilbage i 2020 forsøgte Marie Skriver, for første og sidste gang, at kvitte sit snusforbrug. Men det holdt kun i en lille måned, før hun igen var tilbage til det daglige forbrug.

- Jeg prøvede at stoppe grundet økonomien, dengang kostede en pakke 55 kroner, siger hun og påpeger, at hun nu kun betaler 40 kroner for en pakke, nu hvor priserne på nikotinposer er sat ned. Efter kort tid uden sit ellers daglige nikotinforbrug, mærkede Skriver, hvordan abstinenserne tog til, og hvordan hun lettere blev irriteret og sur.

- Hvorfor jeg begyndte at bruge snus igen, ved jeg faktisk ikke. Det er nok bare blevet en vane, siger hun. Om et nyt forsøg på at afvende sig snusen er på vej, har Skriver umiddelbart ingen planer om. Hun overvejer dog at stoppe sit forbrug, når hun starter på en videregående uddannelse.

- Men det er måske også bare for, at jeg kan retfærdiggøre, at jeg bruger det nu. Altså det her med, at det er okay at bruge nu, fordi jeg ved, at det ikke er for evigt, fortæller hun.

Hellere kræft i tandkødet Da Marie Skriver stoppede med at ryge cigaretter, var den primære grund, at det var for besværligt i forhold til at bruge snus. Men faktisk ville hun også gerne passe på sine lunger, fortæller hun.

- Jeg slipper jo for røgen ved at bruge snus, siger Skriver. Hun kender til få af de konsekvenser snusen har for hende, men hun ved godt, at der i fremtiden kan komme flere senfølger på banen. Men selvom der eksempelvis er større risiko for at udvikle angst eller depression, er det ikke noget, der indtil videre holder hende fra de små hvide nikotinholdige poser.

- Jeg stoppede med at ryge, da jeg ikke ville have lungekræft. Så er det nok bedre med kræft i tandkødet, tilføjer hun.