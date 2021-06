Mangler EM-opbakning

Susanne Berthelsen, bestyrelsesmedlem i Egnshuset i Ørslev, håber på at flere fodboldfans støtter op. Foto: Cathrine Hasager

Vordingborg - 15. juni 2021 kl. 13:52 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

EM-fodboldfesten i Ørslev er kommet sløvt fra start. Egnshuset i Ørslev inviterer i samarbejde med Ørslev Fodboldklub til EM-fest, når kampene, der spilles den 17 og den 21. juni vises på storskærm i Egnshuset. DBU har sørget for, at de danske fodboldklubber og foreninger kan vise EM-kampene på storskærm, når det danske landshold spiller om pokalerne. Det kræver blot, at man tilmelder sig Hele Danmarks Fodboldfest. Men selvom man kunne tro, at fodboldstemningen i øjeblikket bruser i blodet hos mange danskere, har der altså ikke været mange tilmeldingerne til de gratis EM-arrangementer i Egnshuset.

- Jeg er jo lidt skuffet, siger Susanne Berthelsen, bestyrelsesmedlem i Egnshuset i Ørslev, og tilføjer:

- Når vi har gjort en dyd ud af at skabe en god stemning her i byen, er det jo ærgerligt, at der ikke er så mange, der har meldt sig til. Hvad den lave tilmelding skyldes, ved hun ikke. Dog gætter hun på, at corona kunne spille en faktor, og at nogle måske ikke ønsker at mødes til større forsamlinger, og så kan det være, at de gæve fodboldfans hellere vil sidde derhjemme i egen stue og heppe på de danske landsholdsdrenge.

Halvtomt Egnshuset har sørget for, at der blandt andet kan tilkøbes øl, sodavand, pølser og popcorn. Og så har de bestilt en kasse med pynt, så der virkelig bliver lagt op til den helt store stemning. Nu mangler tilskuerne blot. Mandag den 14. juni, efter at den første kamp er spillet, var der 27 pladser reserveret til EM-kampen, der spilled den 17. juni. Men det stadig under halvdelen af de pladser, som Egnshuset har stillet til rådighed.

- Jeg håber stadig på, at der kommer nogle flere med, så vi kan heppe på Danmark sammen. Det er jo en oplagt mulighed for at få en god dag, fortæller Susanne Berthelsen. Til den tredje og sidste EM-kamp, der spilles i Danmark den 21. juni, er der mandag den 14. juni kun 13 pladser reserveret. Det betyder, at der endnu står 47 stole tomme, som Susanne Berthelsen håber på, når at blive fyldt op med glade fodboldfans.