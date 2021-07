Se billedserie ØGIF siger farvel til 230 gymnaster - primært børn. - Det er hjerteblod, der nu bliver pillet ud af vores forening. Men vi tænker først og fremmest på udøverne, siger Anders Jensen. Modelfoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Mangel på frivillige koster dyrt: Forening mister 230 gymnaster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mangel på frivillige koster dyrt: Forening mister 230 gymnaster

Vordingborg - 18. juli 2021 kl. 18:43 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

230 gymnaster fra Ørslev Gymnastik & Idrætsforening skal fremover træne under Vordingborg Gymnastikforening. Det er blevet besluttet på begge foreningers generalforsamlinger. Årsagen er, at det har været umuligt at finde frivillige til at lede gymnastikafdelingen i Ørslev.

- Det er hjerteblod, der nu bliver pillet ud af vores forening, der har været flerstrenget siden 1957. Det er ærgerligt, men det er tidens trend. Vi tænker først og fremmest på udøverne, og når vi har sunket det, tror jeg på, at der nok skal komme gode synergier ud af det, siger Anders Jensen, økonomiansvarlig i ØGIF.

Han erkender, at 230 medlemmer er mange at vinke farvel til, men uden aktivitetsansvarlige kan man ikke vinde kampen, som han udtrykker det. Så hellere give aktiviteterne liv under Vordingborg Gymnastikforening.

- Vi har en god og sund økonomi i ØGIF, så det er ikke dér, udfordringen ligger. Det er et spørgsmål om at få de frivillige til at stå for afdelingen, siger Anders Jensen.

Stadig haltider

Han understreger, at der - så længe der er instruktører til det - fortsat vil være gymnastik i Ørslev. Redskaber og musikanlæg forbliver også i Ørslev, ligesom Ørslev Gymnastik har fået deres formue og aktiver med til Vordingborg Gymnastikforening, så der er grobund for nye tiltag og nyanskaffelser i Ørslev.

- Vordingborg Gymnastikforening kan se en fordel i at få flere medlemmer og flere haltider. At få haltider er heller ikke nemt. Nu vil de kunne tilbyde gymnastik i Minihallen i Ørslev, i deres egen gymnastiksal, i DGI-huset og - når den tid kommer - i det nye kommende springcenter, siger Anders Jensen og tilføjer, at instruktørerne i Ørslev har sagt ja til at fortsætte under Vordingborg Gymnastikforening, så kulturen lever videre.

- Jeg forestiller mig, at det kan fungere, næsten uden at nogle opdager det. Og hvis Vordingborg Gymnastikforening på et tidspunkt ikke længere kan sikre, at der er gymnastik i Ørslev, tager vi aktiviteterne tilbage, fastslår Anders Jensen.

Følelser i spil

Tilbage står ØGIF med fodbold, badminton, e-sport og petanque fordelt på 3-400 medlemmer. Fodbolden kører ifølge Anders Jensen forrygende med medlemsfremgang i ungdomsafdelingen og et herreseniorførstehold, der lige er rykket op i Serie 1.

Håndboldafdelingen afleverede man for år tilbage til Kastrup, der senere kom til at indgå i Sydsjællands Håndboldklub, hvor det er gået godt.

Han har også en god mavefornemmelse denne gang, selvom han sender en stille hilsen og en undskyldning op til Gunnar Stær, der var første formand i Ørslev Gymnastik & Idrætsforening efter sammenlægningen af Ørslev Gymnastikforening og Ørslev Boldklub.

- Der er mange følelser på spil, men vi må se muligheder i stedet for at hænge fast i, hvordan det var i gamle dage. Det er bedre at gøre det nu, mens vi har en god økonomi og sunde og raske foreninger, siger Anders Jensen, der håber, at fusionen kan inspirere andre trængte foreninger til at tænke i samme baner.

- Vi har jo alle de samme udfordringer med at skaffe medlemmer til bestyrelsen.

Glæder sig til samarbjdet

Ifølge Anders Jensen var det ikke svært at pege på Vordingborg Gymnastikforening som samarbejdspartner. Formand Annelise Karlshøj »har gymnastikken i sit hjerte«, som han udtrykker det. Han føler, at gymnasterne fra Ørslev er kommet i trygge hænder, og også i Vordingborg ser Annelise Karlshøj frem til samarbejdet.

- Jeg er glad for, at de henvendte sig, og jeg glæder mig meget. Vi har de samme værdier og den samme tilgang til medlemmerne. Vi har mødt instruktørerne - de er meget søde, og der er en utrolig energi. De vil give ny inspiration og et løft, siger Annelise Karlshøj.

Hun tilføjer, at ØGIF har mange børnehold, mens Vordingborg Gymnastikforening har mange seniortilbud. Tilsammen bliver der omkring 550 medlemmer.

- Som det er i dag, kører folk gerne derhen, hvor de bedste tilbud er. Børnegymnastikken fortsætter i Ørslev, og så får vi flere tilbud i Vordingborg. Planen er at lave en form for medlemspartoutkort, så man kan træne begge steder, forklarer hun.

Hejser flaget

Et medlem af Vordingborg Gymnastikforening har spøgefuldt foreslået, om den nye gymnastikforening skal hed noget i stil med »ØV Gymnastik«. Det ville man lægge mærke til, men begge foreninger beholder mere eller mindre deres navne, så det kun er på papiret, at gymnastikken i Ørslev bliver en afdeling af gymnastikken i Vordingborg.

- Der bliver mere arbejde, så vi skal ud og finde flere hænder og gøre os synlige i Ørslev, siger Annelise Karlshøj, der ikke tør love en stor fejring af sammenlægningen ved sæsonstart.

- Det kommer an på, hvad vi må til den tid. Men vi hejser flaget - det smitter ikke, siger hun med et smil.

Vordingborg Gymnastikforening har rykket en del af sine hold til DGI Huset Vordingborg. Det kommer nu også gymnasterne i Ørslev til gode. Gymnasterne i Vordingborg meldte for et år siden ud, at de ville sætte deres gymnastiksal på Næstvedvej til salg, men der har ikke været en ejendomsmægler på besøg endnu.

- Der har været nogle ude at kigge med henblik på at købe bygningen, så vi skal lige afvente, hvad de siger. Men vi håber at få bygningen solgt inden for et år, siger Annelise Karlshøj.