Send til din ven. X Artiklen: Mangel på frivillige i Opland skal undersøges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangel på frivillige i Opland skal undersøges

Vordingborg - 21. april 2018 kl. 10:33 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Studerende fra Antropologi på Københavns Universitet skal i dette semester undersøge, hvorfor det er så vanskeligt at rekruttere frivillige inden for psykiatriområdet i Vordingborg Kommune, og den specifikke case, de skal arbejde med, er Opland, skriver Sjællandske.

I kommunens Afdeling for Psykiatri og Handicap undrer de sig over, hvorfor det er så svært, når graden af frivillighed er rigtig god i kommunen i almindelighed.

- Samarbejdet med studerende fra antropologistudiet er (...) en god mulighed for at undersøge, om der er noget, der kan gøres anderledes for at tiltrække de unge frivillige til psykiatriområdet i Vordingborg Kommune, skriver Jasmina Dines Mikkelsen i sin begrundelse til Udvalget for Psykiatri og Handicap.

Opland er et netværkssted for psykisk og socialt sårbare unge, der drives af unge frivillige. Formålet er at skabe et frirum uden for det kommunale regi, med udgangspunkt i ung-til-ung kontakt og hjælp til selvhjælp.

Det er Ungdommens Røde Kors, der står for rekruttering af frivillige, mens Afdeling for Psykiatri og Handicap yder økonomisk støtte via frivillighedsmidlerne og lægger lokaler til i det socialpsykiatriske værested, Ritas Corner på Boulevarden. Opland er et tilbud, som alle unge, der har brug for det, kan benytte uden henvisning.

Da starten gik 9. oktober 2014, var der 17 frivillige. Siden dengang har antallet ligget på omkring 10-12 personer, og i denne tid holder

Opland har kun åbent hver anden torsdag, i stedet for hver torsdag, på grund af manglen på frivillige.

Ungdommens Røde Kors har det samme koncept på Frederiksberg, hvor der ikke har været problemer med rekruttering af frivillige.

- Der er selvfølgelig mange forskelle mellem Frederiksberg og Vordingborg, men set i lyset af den store frivillig-aktivitet i Vordingborg Kommune, er det interessant at få belyst de udfordringer, Opland har med at rekruttere frivillige, mener Jasmina Diness Mikkelsen.

Det skriver Sjællandske.