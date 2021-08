Mange ønsker til budgettet: - Byg mindre og giv børnene flere voksne

Mange partier var repræsenteret til det digitale budgetmøde på Facebook. Fra venstre er det Daniel Irvold (K), Mette Gerdøe (EL), Else-Marie Langballe Sørensen (SF), Ann Busch (AL), Mikael Smed (S), Michael Larsen (R), Mette Høgh Christiansen (S), Karina Fromberg (V) og Marie Hansen (DF). Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 27. august 2021

Interessen var stor, da ni politikere torsdag aften satte sig til rette foran skærmene for at svare på spørgsmål om det kommende budget.

Første spørgsmål til politikerne kom fra Joan Skovgaard Jørgensen, der kritiserede kommunens prioritering af skatteborgernes penge.

»Mindre penge til rådhus og andre kontorbygninger samt fine hotelophold. Og så noget mere fokus på det, der betyder noget: Psykiatri, normeringer i institutionerne, hjælp til de ældre med mere. Derudover ville det klæde kommunen at få nogle ordentlige legepladser! Især i Vordingborg og Lundby«, lød det i den første kommentar, som Mette Gerdøe (EL) var en af de første til at kommentere.

»Du har ret med hensyn til fokus på velfærdsområderne, men det udelukker ikke byggeri af ny børnehave og rådhus. Og jeg håber, at vores plan for legepladser vil folde sig ud til glæde og gavn for rigtig mange«, kommenterede hun.

Samme argument kom også fra Mette Høgh Christiansen (S).

»Helt enig i dine prioriteringer. Et nyt rådhus er dog med til at frigøre penge til netop drift på for eksempel børne- og ældreområdet«, forklarede hun.

»Det kan godt være, men jeg synes desværre, at vores kommune har været i medierne af ret forkerte årsager. Et rådhus, der blev meget dyrere end budgetteret, samt den nyeste med voldsomme regninger på hotelophold. Det klinger slet ikke, når de områder, jeg taler om, er presset helt i bund«, lød modsvaret fra Joan Skovgaard Jørgensen.

Marie Hansen (DF) kommenterede, at hun var helt enig med hende.

»Jeg synes også, at der er andre ting, de penge kunne bruges til. For eksempel skolelokaler, køkkener og fysiklokaler på stort set alle skoler«.

Flere af politikerne var hurtige til at slå fast, at man endnu ikke ved, om rådhusbyggeriet vil sprænge budgettet. Det er kun noget, som nogen har spekuleret.

»Vi ved ikke, om budgettet holder for rådhuset. Der er ikke kommet bud ind endnu«, understregede Mette Gerdøe (EL).

Ingen fine bygninger Også borgmester Mikael Smed fastslog, at man endnu ikke kender den endelige pris for rådhusbyggeriet.

»Det er jo vigtigt, at vi får afbalanceret alle de kommunale investeringer og følger med tiden. Vi bygger ingen fine bygninger, men laver nødvendige nybyggerier. Derfor er der en ny børnehave på vej i Præstø, og etape 2 af rådhuset, såfremt økonomien kan holdes«, fastslog borgmesteren.

»Vi har lavet en legepladsstrategi, og der er legepladser på vej. Vores normering er allerede på minimumsniveauet, og vi er nu i budgettet ved at se på mulighederne for bedre normeringer i SFO'er«, tilføjede han.

Hvordan tælles de voksne Minimumsnormeringerne blev et andet emne, der blev diskuteret flittigt på budgetmødet. For nyligt meldte kommunen ud, at man allerede er i mål med minimumsnormeringerne. Der er dog opstået tvivl om, hvordan normeringerne skal beregnes, så kommunen er i gang med at kigge på tallene igen.

»Det betyder meget for de kommende børnefamilier. Her skal Vordingborg Kommune være med - og beregningerne skal ikke indeholde ledere og løse vikarer. Vi skal have attraktive institutioner - Både for børn, forældre og ansatte«, understregede Else-Marie Langballe Sørensen (SF).

Der blev også spurgt ind til, om kommunen burde nøjes med til at have nået minimumsnormeringen.

»Minimum skal aldrig blive et udtryk for, at så er alt i orden. Minimum er og bliver minimum«, fastslog Mette Gerdøe (EL).

»Da vi har nået de nationalt udmeldte minimumsnormeringer, har vi valgt at se på SF0-området. Der har vi rigtig dårlig normering, så tiden er til at løfte der«, kommenterede borgmesteren.

Det digitale budgetmøde tog halvanden time, og der kom i alt 251 spørgsmål og svar.