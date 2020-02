Mange idéer på bordet: Klatrevæg og café på rådhuset

- Vi kan ikke garantere, at alle jeres idéer kan komme med i byggeriet, men hvis ikke vi får idéerne på bordet, så kan vi med garanti ikke få dem med, lød opfodringen fra kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune fra Vordingborg Kommune inden de knap 30 deltagere gik i gang med at fortælle om deres idéer til det nye rådhusbyggeri.

Tanken med borgernes hus er, at et traditionelt rådhus i dag ofte står tomt.

Flere kritikere har påpeget, at kommunale ansatte næppe vil have borgere rendende frit rundt på deres kontorer efter arbejdstid, men det betyder ikke, at andre dele af rådhuset ikke kan benyttes. For eksempel byrådssalen.