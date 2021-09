Se billedserie På den nye havnefront i Nykøbing Falster har MarinaVilla etableret en række af de eksklusive husbåde, der udlejes til feriegæster. PR-foto

Manderup sagde nej til hastværk om husbåde

Vordingborg - 11. september 2021 kl. 09:03 Af Henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Der er en hel del omkostninger og konsekvenser for kommunen forbundet med aftalen, derfor ønsker jeg sagen drøftet på et ordinært udvalgsmøde.

Med den begrundelse gik Bo Manderup (V) som det eneste medlem af plan- og teknikudvalget imod en indstilling fra administrationen, da udvalget lørdag den 28. august holdt et ekstraordinært møde via nettet om husbåde i Vordingborg Nordhavn og Stege Havn.

Mødet havde et punkt på dagsordenen - virksomheden MarinaVillas ønske om at placere otte eksklusive udlejningshusbåde på Nordhavnen i Vordingborg og fire i Stege, som

Sydsjællands Tidende omtalte i uge 33.

Når sagen var på et særligt udvalgsmøde skyldtes det, at MarinaVilla ApS havde et ønske om at få en samlet ti-årig lejeaftale på plads senest den 1. september - med henblik på at bestille de 12 husbåde til levering i foråret 2022.

En helt så hurtig og endelig afklaring fik MarinaVilla dog ikke umiddelbart.

Bo Manderup trak i håndbremsen i forhold til

husbåde i kommunens havne. Foto: J.C. Borre Larsen



Men flertallet af udvalget gav en række positive tilkendegivelser.

Det gik på "politisk vilje" til en aftale med MarinaVilla om 12 husbåde i kommunens lystbådehavne, hvoraf de 3-4 som ønsket i Stege Havn. Og flertallet var også positiv overfor, at der iværksættes proces for at finde placering til yderligere otte husbåde.

Til gengæld ville udvalget ikke fastlægge de økonomiske rammer endeligt, før markedsniveauet er afklaret mere præcist, så både etablerings-beløbet fra MarinaVilla og den årlige leje står i rimeligt forhold til kommunens ekstra anlægs- og driftsudgifter.

MarinaVilla foreslår selv at betale et indskud på 30.000 kroner for hver båd.

- Det er ikke tilstrækkeligt til at finansiere anlægsudgifterne. I en foreløbig beregning anslås det, at kommunen, ud over indskuddet fra MarinaVilla, skal bidrage med finansiering af anlægsudgifter på cirka 2,6 millioner kroner, heraf 600.000 kroner i Stege Havn og to millioner kroner i Vordingborg Nordhavn. I beløbet indgår en ny flydebro i Vordingborg Nordhavn, da den gamle bro er faldefærdig, samt opfyldning af arealer for at sikre tilgængeligheden også under højvande, fremgår det af udvalgets dagsorden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. juni, at der skal arbejdes videre med en konkret udlejningsaftale med Marina Villa.

Dengang blev det antaget, at MarinaVilla ville betale et indskud, som dækkede alle anlægsudgifter, oplyses det i udvalgets dagsorden.

Men det er altså ikke helt tilfældet.

Den årlige havnepladsleje er der heller ikke afklaring omkring.

Marina Villa foreslår en årlig havnepladsleje på 12.000 kroner per båd. Efter havnens takstblad 2022 skal lejen være 12.150 kroner per år for en almindelig båd på 45 kvadratmeter uden fast beboelse og 15.750 kroner med fast beboelse.

- Da der endnu ikke er udarbejdet særligt takstblad for husbåde anbefales taksten på 12.000 kroner anvendt for en 45 kvadratmeter husbåd, der bruges til udlejning eller fritidshus, lyder forslaget fra den kommunale administration.

Administrationen gør dog samtidig opmærksom på, at årslejen i andre havne kan ligge på 30-70.000 kroner, afhængig af om husbåden er til ferie- og fritidsformål eller til helårsbeboelse og efter lokale forhold i den enkelte havn. Årslejen for en husbåd fra Marina Villa i Nykøbing Havn er mindre end Marina Villas forslag til leje i Vordingborgs Havn.

Og så fremgår det også af dagsordenen, at administrationen har på nuværende tidspunkt ikke overblik over nødvendige myndighedsgodkendelser. Det vurderes, at placeringen i Stege Havn formentlig kan godkendes med de nødvendige tillæg til spildevandsplaner. Placeringen i Vordingborg Nordhavn er langt mere indgribende i omgivelserne med en lille naturhavn og med voldgraven og Ruinterrænet som bagtæppe.

Administrationen vurderer, at denne mulighed bør undergå en nærmere analyse af, om det er rette placering og omfang af hensyn til det samlede miljø i Vordingborg Nordhavn. Og så peges der på, at borgerne skal høres inden et så væsentligt indgreb iværksættes.