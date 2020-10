Artiklen: Manden bag feriepark ved Hjelm Bugt står frem: Vi kommer ikke for at ødelægge Møn

Manden bag feriepark ved Hjelm Bugt står frem: Vi kommer ikke for at ødelægge Møn

Men det er hans opfattelse, at størstedelen af modstanden kommer fra folk, der ikke har fast bopæl på øen - og at mange af protesterne i øvrigt vil forstumme, når folk lærer mere om projektet. Det siger han i et interview med Sjællandske.

Det er ikke gået henover hovedet på John Bengt Møller, manden bag Møns Klint Feriepark ved Hjelm Bugt, at der har rejst sig en mindre storm af folkelige protester over projektet, siden det blev offentliggjort i slutningen af august.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her