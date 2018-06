Send til din ven. X Artiklen: Mand på handicapknallert dømt for at køre rollatordame ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand på handicapknallert dømt for at køre rollatordame ned

Vordingborg - 02. juni 2018 kl. 09:21 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 71-årig mand er ved retten i Nykøbing Falster blevet dømt for at køre en dame ned, mens hun var ved at krydse vejen med sin rollator, skriver Sjællandske.

- Han idømmes en bøde på 17.000 kr., men beholder retten til at køre knallert. Samtidig står der i dommen, at han kan miste førerretten inden for tre år, hvis han kører sådan, at førerretten kan frakendes, forklarer anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Taruh Sekeroglu.

19. februar 2017 kørte han på Ulvshalevej i Stege ind mod byen på sin handicapknallert. Pludselig fik han noget i øjet, og da han forsøgte at gnide det væk, skete ulykken. En 68-årig kvinde havde enten forvildet sig ud på vejen, eller også var hun ved at krydse den. Knallerten drønede ind i kvinden, som faldt om og brækkede benet.

- I retten fortalte han, at han blev bange og ked af det, og han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Så kørte han hjem, siger anklageren.

Manden og kvinden bor på det samme bosted i Stege, men alligevel gav manden i begyndelsen udtryk for, at han ikke kunne huske hende.

- Og så kunne han alligevel godt. Lad mig sige det sådan, at der ikke var en rød tråd gennem hele retsmødet, siger Sekeroglu.

Kvinden var i forvejen dårligt gående, og hun har stadig mén efter ulykken.

Den store bøde er givet, fordi manden er dømt for at undlade at udvise agtpågivenhed samt undlade at give kvinden den fornødne plads på vejen, som det hedder.

Det pyntede heller ikke, at han forlod stedet uden at hjælpe hende, og han ringede heller ikke til politiet.

Alligevel er anklageren godt tilfreds med, at han beholdt retten til at køre på knallerten.

- Det er hele hans liv, mener Taruh Sekeroglu.