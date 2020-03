Mand overfalder tilfældige ved Kvickly

Klokken 19.41 fik politiet en anmeldelse om, at en 48-årig kvinde var blevet overfaldet, og at gerningsmanden havde smadret nogle potter med blomster på stedet. Kvinden, der var blevet overfaldet helt uventet, havde fået flere slag i hovedet.

Det viste sig, at samme gerningsmand kort forinden også havde overfaldet en 26-årig mand og en 65-årig mand, inden han stak af.

Godt hjulpet på vej af vidner fandt politiet kort efter frem til en 31-årig mand, som opholdt sig i en lejlighed i Vordingborg. Han blev anholdt klokken 19.50, og ved visitationen fandt betjentene 14,52 gram hash på ham. Han blev herefter sigtet for både kvalificeret vold, for vold og for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Han fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster tirsdag klokken 13.