Mand kørte lastbil uden kørekort 61 gange

Vordingborg - 22. september 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

En ung mand ville gerne fuldføre sin læreplads hos logistikfirmaet KD-Logistik, men der var bare lige det problem, at han havde mistet sit kørekort ved en spiritustest.

Til arbejdsgiveren fremviste han et midlertidigt kørekort og et brev, der fremstod som udarbejdet af Kriminalforsorgen, der skulle tjene som bevis for, at han kunne fuldføre sin læreplads. Kørekortet viste, at han kunne køre en hel række større og mindre køretøjer.

Den var ikke helt ren i kanten, og firmaets ejer Kim Dybdahl blev ved med at spørge ind til, hvornår han fik et rigtigt kørekort.

- Vi spurgte også hos politiet flere gange, men de ville ikke fortælle noget på grund af gdpr-reglerne. Derfor blev vi til sidst nødt til at anmelde ham, siger Kim Dybdahl til Sjællandske.

61 tilfælde

Politiet vidste godt, at den 20-årige mand ikke havde kørekort, og da de fik anmeldelsen, skred de endelig til handling. Da var der gået tre måneder, og manden havde i mellemtiden kørt lastbil 61 gange.

- Jeg er meget skuffet over, at der skulle en anmeldelse til. Havde politiet skredet til handling første gang, jeg bad om at få at vide, om han havde kørekort, havde han ikke nået at køre så mange gange, og så var anklagen mod ham ikke blevet så alvorlig, kommenterer Kim Dybdahl.

Sidste kørsel hos firmaet var 4. december sidste år.

Dømt

Torsdag faldt så dommen i Retten i Nykøbing Falster.

- Han fik seks måneders fængsel, hvoraf de tre måneder blev gjort betinget, oplyser anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jens Ole Jensen.

Der var dog også et par andre punkter i anklageskriftet. Han havde kørt sin fars Mercedes 8. maj i år, og det måtte han selvfølgelig heller ikke. Endelig havde han selv en bil, en BMW, som han også havde kørt i uden kørekort. Den blev konfiskeret.

Så kunne sagen have endt der med et ungt menneske, der skal i fængsel og har mistet både job og bil. Men Kim Dybdahl er ked af sagen og fik ondt af ham, og han mener, at han har fortjent en chance til. Den unge mand har nu fået et andet job i firmaet, hvor han ikke skal køre bil.

- Jeg synes, han har fået straf nok, siger Kim Dybdahl.