Den 29-årige blev anholdt onsdag, da han atter truede sin ekskæreste. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mand i fængsel for at true ekskæreste med videoer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand i fængsel for at true ekskæreste med videoer

Vordingborg - 01. oktober 2021 kl. 05:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Vordingborg: Det blev angiveligt for meget for en 29-årig mand fra Vordingborg, at hans 27-årige kæreste skred fra ham.

I et grundlovsforhør torsdag formiddag kom det frem, at manden mente, han havde en klemme på hende, da han havde flere videoer med hende, og han truede nu med at offentliggøre dem på nettet.

Men i stedet for at dukke hovedet anmeldte hun ham til politiet, hvilket bare gjorde ham endnu mere vred. Det skete for en lille måned siden, helt nøjagtigt 28. august.

Anmeldelsen resulterede i, at han skrev og ringede til hende næsten på næsten daglig basis, og det var ikke hyggebeskeder, men rendyrkede trusler.

Sidste gang var onsdag, og nu anmeldte kvinden det igen. Hun var i mellemtiden blevet så bange for ham, at hun er gået under jorden.

Anholdt - Han blev anholdt onsdag aften, og torsdag kl. 11.30 kom han i grundlovsforhør. Her blev han varetægtsfængslet til 26. oktober, fortæller anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Tina Nielsen.

Manden er ikke dømt, men afventer sin retssag. Men han er anklaget efter straffelovens § 266, som er trusler og § 123, som er vidnetrusler.

- Vidnetrusler giver alene 60 dages fængsel, og manden har udstedt trusler flere gange. Dertil er han tidligere dømt for trusler, siger Tina Nielsen.

De skriftlige trusler er dokumenteret som modtaget på kvindens telefon. Men den sidste samtale er også tilgængelig, da kvinden optog den, og den ligger som en lydfil.