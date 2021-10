Den 46-årige mand var anklaget efter paragraffen om psykisk vold, som er meget ny. Den blev indført 1. april 2019. Foto: Lene C. Egeberg

Mand frikendt i retten for at tyrannisere familie

Vordingborg - 05. oktober 2021 kl. 19:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Ingen tvivl om at en familie i Vordingborg havde et dysfunktionelt samliv, som havde direkte kurs mod en katastrofe. Men at kvindens beskyldninger mod hendes kæreste skulle ende med en anklage om psykisk og fysisk vold må siges at være tragisk.

Fra starten i 2016 gik det godt, for de var begge forelskede. Kvindens to sønner, som dengang var 10 og den anden lidt yngre, boede sammen med dem, mens hans datter boede det meste af tiden hos moderen. Parret fik et barn sammen, som i den ulykkelige sag blev kastebold.

Mandag kom sagen for Retten i Nykøbing Falster, hvor manden ud over tre voldstilfælde også var anklaget for at have styret familien ned til mindste detalje.

Han havde angiveligt bestemt, hvem konen måtte se, og han skulle have sagt til andre, at kvinden var psykisk syg. Han var også anklaget for at ville bestemme, at børnene skulle spise op, selvom han selv havde øst op, og at hendes børn skulle løbe en kilometer om dagen. Han ville bestemme, hvor cyklerne skulle parkeres, hvor kvinden skulle parkere sin bil, og at hoveddøren skulle lukkes på en bestemt måde.

Endelig havde han bestemt, at parret kun skulle diskutere "tungere emner" hver lørdag kl. 12-12.30. Han råbte desuden ofte af kvinden og børnene. Der var tegnet et billede af en hustyran.

Moderen blandede sig Det var da også det billede, som Anne Marie Fink, senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi forsøgte at opridse først gennem indkaldelse af kvindens veninde og mor samt hendes børn og til sidst i sin procedure.

Moderen erkendte fra start, at hun aldrig havde brudt sig om den nu 46-årige mand. Hun havde forsøgt at blande sig i deres ægteskab og børneopdragelse fra start til slut. Moderen og hendes mand havde oven i købet købt et hus i Vordingborg, som de boede i, når de var hjemme fra Spanien for at være tæt på familien.

Straffeloven § 243 Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år. Moderen mente, at hendes datter havde haft det godt, da hun mødte manden, men at det havde forandret sig i løbet af deres ægteskab. Det blev dog modbevist, da det kom frem i retten, at kvinden havde lidt af angst, siden hun var en lille pige, og hun har gået til psykolog i flere år. Det sagde hun selv i retten, og det blev også klart, at hun var barn af en alkoholiseret far, der slog moderen.

Forsøg på selvmord To gange prøvede kvinden at hænge sig i hjemmet, men det blev kun til halvhjertede forsøg. Manden fandt hende i tide, fik hende ned, og det var i den forbindelse, at han gav hende et par lussinger. Deraf det blå øje, som de konstaterede, da hun efterfølgende blev indlagt på Oringe.

Straffeloven § 244 Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.bodyStk. 2. Begås forhold, der er nævnt i stk. 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.bodyStk. 2. Begås forhold, der er nævnt i stk. 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Men hvor det blev gjort til et af tre punkter i anklagen om vold i anklageskriftet, var det ikke så alvorligt, at Oringe skrev en rapport om det eller anmeldte det til politiet. Derfor lagde retten heller ikke vægt på det.

Krisecenter En ting er helt sikkert: Stemningen i hjemmet var på nulpunktet, og hverken manden, kvinden eller børnene havde det godt. Det endte med, at manden tog på krisecenter med deres fælles barn, som nu var blevet tre år gammelt. Han var nedbrudt af hendes råben og skrigen og smiden stole efter ham. Nogenlunde det samme som hun anklagede ham for, og som førte til retssagen.

På krisecenteret blev lavet en aftale om, at han og kvinden kunne hente og bringe det lille barn skiftevis fra børnehaven. Men første gang kvinden fik fat på barnet, kidnappede hun ham. Manden flyttede nu hjem, hvorefter kvinden flyttede på krisecenter med barnet! Nu beskyldte hun ham for at have misbrugt barnet seksuelt, og hun søgte separation.

Familieretshuset gav manden retten til barnet, ikke mindst fordi kvinden havde kidnappet barnet imod den fælles aftale. Men beskyldningerne om misbrug står ved magt, selvom barnet er undersøgt og udspurgt af psykologer, og beskyldningerne er grundløse. Derfor får han alligevel ikke barnet i sin varetægt, før den sag er afgjort. I skrivende stund har han ikke set sin søn i otte måneder, og det slider på ham.

Afslørende sms'er Mandens forsvarer Sophia Dankelev gjorde på sidste retsdag meget ud af at anskueliggøre kvindens sms-beskeder til manden. De tegnede et billede af en ustabil og meget jaloux kvinde.

Når han mødtes med sin datter, angreb kvinden ham meget hårdt verbalt ved at skrive, at han foretrak datteren for hende. Et besøg hos mandens kræftsyge ekshustru faldt heller ikke i god jord.

Mandens kærlige svar-beskeder viser, at han elsker sin kæreste, mens hun konstant skriver til ham, at han helst er fri for sin familie. Hun skriver også, at det ophober sig inden i hende og bliver til sorg og vrede, og derfor råber hun højere og højere.

En anden beskyldning, som også moderen fremførte i retten, var, at manden ikke ville holde fødselsdag for det lille barn. Han blev fremstillet som følelseskold.

Men en sms fra kvinden påviser, at det var hende, der ikke ville holde fødselsdag, og i stedet tog hun barnet med til en kalkgrotte. I en anden sms skriver hun, at det er svært at være sammen med sin familie. Det var hende, der havde et problem - ikke ham.

Moderen påstod også i retten (under vidneansvar), at hendes datter havde haft et godt ægteskab med sin eksmand og var glad. Men i endnu en sms skrev kvinden (det var mens det gik godt imellem hende og kæresten), at hun var glad for, at der nu - til forskel fra hendes tidligere ægteskab - var faste rammer, og hun havde fået ro på.

Pillet fra hinanden I sin procedure kom anklageren ind på, at manden havde sendt hende links om personligheds-forstyrrelsen borderline, og han havde sagt til andre, at kvinden var psykisk syg.

Men det blev klart, at han kun havde udtrykt en bekymring for kvinden, fordi hun havde forsøgt at hænge sig. Det var heller ikke ham, der havde tvunget hende til at lade sig indlægge på psykiatrisk hospital. Hun ville selv. Men selvom Oringe gerne beholdt hende, ville hun selv hjem kun efter et enkelt døgn.

Idéen om borderline kom heller ikke ud af den blå luft. Det var en teori, som lægen på Oringe kom frem til.

Hun var da også godt klar over, at hun ikke havde det så godt. I en sms skrev hun: "Det er ikke dig, der er noget galt med. Jeg søger læge i morgen."

Faste rammer Anklagerne om mandens sygelige trang til at styre hele familien fik hans forsvarer pillet fra hinanden.

Det var rigtigt, at han ikke ville have, at børnenes cykler bare blev smidt tilfældigt. Men huset var under en gennemgribende ombygning, og der var byggematerialer overalt, så det var vigtigt, både hvor cyklerne blev stillet, og hvor konen parkerede sin bil. Det var manden, som er murer, der stod for renoveringen af huset.

Idéen om at diskutere tungere emner kun en halv time om ugen kom ikke fra ham, men fra den psykolog, de konsulterede, da de gik i parterapi. Og de faste rammer var ikke så meget hans som hendes krav. Kvinden skændtes tit med sin ældste søn, som ikke var så glad for rammerne.

Frifundet Anne Marie Fink havde fundet et par domme frem som ligner, og ud fra det krævede hun, at manden kom ind og brumme i 10 måneder. Det ville være en ny oplevelse for ham, for han er ikke tidligere straffet.

Sophia Dankelev krævede ham frifundet, efter hun i sin procedure påviste, at han ikke havde udvist hverken "groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd egnet til utilbørligt at styre (familien)", som der står i straffelovens paragraf 243.

Hun gjorde også klart, at paragraffen om psykisk vold var indført 1. april 2019 for at stoppe mænd af anden etnisk oprindelse i at spærre deres koner inde eller kræve, at de går i burka.

Det endte med en pure frifindelse, og den kvindelige dommer og de to domsmænd (en mand og en kvinde) var enige. Den juridiske dommer Charlotte Saltoft Thorlaksen sagde efter domsafsigelsen, at manden havde haft en underbygget bekymring for kvinden, derfor havde han talt om psykisk sygdom.

Han havde ikke råbt efter familiemedlemmerne, men havde trukket sig, når kvinden råbte. Der var en grund til, at cyklerne skulle stå et bestemt sted, og det er ikke kriminelt at kræve, at maden skal være sund.

Med hensyn til anklagen om fysisk vold skal der normalt politiattester baseret på en lægelig forklaring til, og da hun blev indlagt på Oringe, blev der ikke lavet en erklæring om fysisk vold.

Det var en tydeligt lettet mand, der modtog dommen. Nu er han den bekymring mindre, men kampen om sønnen står stadig tilbage, og den kan trække ud.