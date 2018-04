Se billedserie Danseren på gulvet udgjorde en blanding af nybegyndere og øvede, men de havde den glade energi til fælles. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Man kan ikke gøre det uden at komme til at smile Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Man kan ikke gøre det uden at komme til at smile

Vordingborg - 30. april 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikken dunkede i gulvbrædderne i takt med travle fødder, da DGI-Huset i Vordingborg søndag for andet år i træk deltog i den internationale Dansens Dag med et arrangement, hvor alle kunne komme ind fra gaden og prøve et par timers dans i forskellig afskygning, helt uden beregning.

Det var der dog ikke så mange, der tog imod:

- Der er desværre ikke kommet så mange i dag, nok omkring 30 stykker - der er vist mange, der er til konfirmation, siger Marie Jylov, aktivitetsmedarbejder i DGI-Huset og en af dagens instruktører.

Der var ellers muligheder nok at vælge imellem: Fællesdans, zumba, moderne dans, salsa, freestyle, hiphop og mavedans stod alle på programmet, hvor der blev danset i to sale.

Dansens Dag har til formål både at hylde selve dansen og fællesskabet, man oplever i det - og mange steder i verden markeres den med store opvisninger eller flashmobs - altså grupper, der dukker op uden varsel og begynder at danse. I DGI-Huset har man dog helt bevidst valgt at fokusere på undervisning, som også er en del af aktiviteterne i huset til daglig:

- Det er oplagt, når dans i forvejen er noget, vi går ind for i huset, og gerne vil fejre. Derfor har vi valgt en workshop-form, hvor alle kan komme ind og prøve det, siger Marie Jylov.

Lidt opvisning var der dog også lagt ind i programmet, leveret af Vintersbølle Gymnastikforening - men det var den aktive del af programmet, som svigerinderne Dorthe og Linda Sønderup var kommet for.

- Vi har prøvet lidt dans før - afrikanerdans og zumba - i vores lokale gymnastikforening, og så lokkede min svigerinde mig til at komme med til det her i dag, siger Dorthe Sønderup.

Det kan være hårdt for kroppen, men de to hang stadig på efter et par timer i DGI-Huset:

- Vi skal prøve det hele, også mavedans, griner Linda Sønderup.

Dansens Dag skulle også gerne få flere til at dyrke dans til hverdag - men de to vil dog ikke love, at de bliver faste medlemmer i en forening efter søndagens udfoldelser, omend Dorthe Sønderup »overvejer« det.

- Jeg har så mange andre ting, jeg skal nå, så jeg tager bare det her som en oplevelse. Men det er sjovt - man bliver så glad af at danse, siger Linda Sønderup.

- Man kan ikke gøre det uden at komme til at smile, tilføjer svigerinden, inden pausen er slut.