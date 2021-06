En dårlig studentereksamen er ikke enden på en god karriere. Det fortæller Oliver Schmidt, der selv er et levende bevis herpå. (Privatfoto)

Man kan hvad man vil - kæmp for det

Du skal ikke lade dig begrænse af dårlige karakterer, men tro på, at du kan blive, hvad du vil. Det mener Oliver Schmidt, der selv er et levende bevis på, at man kan få sit drømmejob, hvis bare man arbejder målrettet og benhårdt.

Oliver Alexander Schmidt fik en elendig studentereksamen tilbage i 2014, og mange af hans lærere gennem tiden har ofte sagt til ham, at han ikke kunne blive til noget, uden gode karakterer.

Det har dog aldrig slået Oliver ud, og han er i dag et bevis på, at "man kan, hvad man vil".

- Det hele handler om at få 10 eller 12, men man er altså ikke dømt ude, hvis ikke man får det, siger Oliver Schmidt, der savner en langt mere nuanceret måde at undervise og bedømme unge mennesker på i uddannelsessystemet.

- Jeg synes hellere, man skulle guide og motivere. Ingen bliver motiveret af at få 02, siger han og undrer sig over, at vi har et uddannelsessystem, der på mange måder låser og udelukker unge fra muligheder inden de overhovedet er klar til at overveje, hvad de gerne vil.

- Man ved, at unges hjerner først er færdigudviklet i tyverne. Hvordan kan ens engagement som 17-årig sige noget om, hvor god en sygeplejerske eller arkitekt, man vil blive - ud fra en karakter i idræt? Det er helt urimeligt, siger han og foreslår, at man i stedet bruger langt mere tid - og penge - på at guide unge mennesker til at finde ud af, hvad de kunne tænke sig.

- Karakterer er en billig måde at uddele en målestok på fremfor at motivere og samtale med sine elever, men man skal bruge tid på at guide de unge til at finde deres interesser, mener han og kan ikke huske, at det var noget, der blev vægtet i løbet af hans egen skoletid.

- I folkeskolen handlede det om, om man ville på gymnasiet eller handelsskolen eller Celf, siger han og opfordrer til at man i stedet bruger kræfter på at finde ud af, hvad der interesserer en.

- Vejen er ikke totalt fucked, fordi man har dårlige karakterer, men systemet er forkert: Man demotiverer fremfor at motivere, mener Oliver, der opfordrer de unge til ikke at give op.

- Man skal ikke lade sig stoppe af det, siger han og synes, det er trist, at det år efter år bliver ved med at være nødvendigt at sige højt - men uddannelsessystemet har ikke ændret sig siden han blev færdig.

En målrettet indsats Oliver Schmidt vidste allerede tidligt, at han gerne ville arbejde med tv-produktioner, og det har han så arbejdet målrettet efter.

Han er i dag færdiguddannet som film- og tv-produktionstekniker fra Teknisk skole i København, og har fået ansættelse på Metronome/Nordisk Film for hvem han blandt andet har lavet tv-produktionen Øen. Da vi taler med ham, er han lige kommet hjem fra en opgave i udlandet, hvor han har haft ansvaret for det tekniske set-up i forbindelse med nogle optagelser.

Men er karrieren er på ingen måde noget, der er kommet let.

- Jeg arbejdede benhårdt for at få et job som runner på Metronome og forsøgte at få nogle kontakter, fortæller han. For at blive optaget på uddannelsen til film- og tv-produktionstekniker krævede det nemlig en praktikplads. Dén fik han på Metronome

- Mens andre brugte tid på deres eksaminer og karakterer, brugte jeg tid på at få kontakter og få en praktikplads. Jeg vidste, at det, jeg ville, ikke krævede bestemte karakterer, fortæller Oliver Schmidt, der gerne så at man bliver bedre til at guyide de unge til selv at finde ud af, hvad de gerne vil med deres liv. Han havde brug for kontakter for at få den uddannelse, han ønskede sig, og dem er det lykkedes ham at få hen ad vejen.

Det fedeste i verden Oliver har i dag sit drømmejob. Det, han har arbejdet målrettet efter.

Han er ansat på Metronome som supervisor og er inde over firmaets mange forskellige produktioner - primært for TV - der tæller alt fra realityprogrammer til dokumentarer. Han designer workflow og optimerer arbejdsprocesser, er inde over klipningen af råoptagelser samt aflevering af det færdige materiale til tv-kanalerne.

- Jeg er ansat i postproduktionen, men jeg lavede alle de kedelige ting først og har arbejdet mig op, siger han og bekræfter, at arbejdet er præcis, som han havde forestillet sig det og drømt om.

- Jeg laver det, jeg altid gerne har villet, og det er det fedeste i verden, slår Oliver fast.

Mærk efter og kæmp - Det er klart, at hvis du vil ind på lægestudiet, så skal du have nogle bestemte karakterer, men jeg læste for nylig en artikel om nogle topledere, der fortalte, at det ikke er karaktererne på afgangsbeviser, der har indflydelse på, om du får et job. Det er mennesket bag, der betyder noget, fortæller Oliver Schmidt og synes selv, at kvote 2 er en langt mere interessant adgang til studier fremfor "den lige vej" gennem kvote 1.

Hvis man ikke helt ved, hvad man gerne vil med sit liv, så skal man ifølge Oliver Schmidt ikke lade sig slå ud af det. Hellere mærke efter og tænke sig om, end hovedkulds kaste sig over et studie bare fordi andre siger, man vil egne sig til det. For hvad vil gøre en allermest lykkelig?

- Tag på højskole og find ud af, hvad du gerne vil, lyder opfordringen fra Oliver, der mener, man skal bruge alle muligheder for at blive inspireret og ikke være bange for, at det kan tage noget tid.

Hans afsluttende opfordring til de nybagte studenter lyder:

- Mærk efter. Hvad har du lyst til? Se bort fra, at andre siger, du ikke kan blive det. Kæmp for det.