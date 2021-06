Se billedserie En storsmilende Marc Facchini kunne glæde sig over, at det i sidste øjeblik blev muligt at sætte yderligere 200 billetter til salg pr. dag. Selvom der kun var halvt så mange gæster som normalt, var det nok til at skabe den rette festivalstemning. Foto: Nina Lise

Magiske øjeblikke til første musikfest efter corona

Vordingborg - 19. juni 2021 kl. 23:01 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Store smil og rørende øjeblikke. Det var essensen af de første to ud af i alt tre »Midsommer Dage« i Præstø.

Hverken strandvejr, EM-bold eller angsten for corona kunne forhindre festen i at bryde ud i haverne langs Tubæk Å. Omkring 400 gæster pr. dag havde indløst billet, og fælles for dem alle var, at de havde savnet at komme ud.

- Jeg købte fire billetter den aften, de første 200 billetter blev sat til salg. Dagen efter var der udsolgt, fortæller Annemette Lundgren fra Præstø, der lørdag aften var til Midsommer Dage - normalt Midsommer Festival - sammen med tre veninder fra byen. To af de fire var med for første gang.

Musik og nærvær Mere gammel i gårde er Bettina Ellegård Jensen fra Præstø, der har været fast inventar på festivalen siden begyndelsen. Hun var til koncert med et andet selskab, men til byens største havefest kender alle hinanden.

- Jeg har i den grad savnet at komme ud på den måde. Jeg er her for at høre god musik. Det er noget helt særligt, fordi det er så intimt. Og så er det super hyggeligt med så blandet et publikum. Der er både nogle på min egen alder, ældre og yngre. Det er helt fantastisk, siger Bettina Ellegård Jensen.

Hun tilføjer, at det gør noget særligt ved stemningen, at festivalen foregår i en have. Samme stemning finder man ikke på de store festivaler.

- Og så gør det selvfølgelig også noget, at vejret har været så godt. Jeg har prøvet at være her i regntøj og gummistøvler. Det er også hyggeligt, men det er noget andet, smiler hun.

Magisk øjeblik Ifølge festivalarrangør Marc Facchini opstod der et særligt øjeblik fredag aften, da en af forsangerne mindede publikum om, at restriktionerne var ophævet, så de godt måtte rejse sig og slippe kroppen løs til musikken. De havde pænt siddet og lyttet til musik, som man har vænnet sig til under coronaen.

- Det var et rørende øjeblik, da folk begyndte at danse. Man kunne se, hvordan vi alle sammen har savnet det. Vi er en af de første, der gennemfører et arrangement som det her. Det minder om før corona - bortset fra Askepot-øjeblikket til midnat, når vi er nødt til at lukke baren, siger Marc Facchini.

- Alt er stadig ikke normalt, men det viser os, at livet går videre. Og folk her er virkelig gode til at passe på hinanden.