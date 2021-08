Klintholm Mad og Marked har nydt godt af sommerens lune aftener, hvor gæsterne er myldret til. Foto: Klintholm Mad og Marked

Madmarked takker af - for nu

Vordingborg - 16. august 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det gik over stok og sten, da Kevin Bendix tidligere på året fik øje på den tomme grund ved siden af Pakhuset i Klintholm Havn. Den måtte kunne bruges til noget, mente han - og blot to måneder senere åbnede han og partneren Kim Andersson Klintholm Mad og Marked i en stribe containere malet i farver inspireret af vandet ved Møns Klint.

Siden har markedet holdt åbent sommeren over, men i weekenden takkede makkerparret af for denne gang, med sidste åbningsdag søndag.

- Det er gået u-alminde-lig godt, lyder meldingen nu fra Kevin Bendix.

- Der gik jo ikke meget mere end to måneder, før vi kom i gang, og set i bagklogskabens klare lys var det nok at udfordre mig selv en del. Jeg har i hvert fald fået adskillige nye grå hår, fortsætter han, og griner.

Men han erkender altså, at lanceringen af markedet havde visse konsekvenser, ikke mindst i forbindelse med lokalbefolkningen, hvor ikke alle var lige begejstret for tanken om markedet i begyndelsen.

- Det med at forklare lokalbefolkningen, hvad planen var, og involvere borgerne, det nåede vi ikke, og det gav nogle sværdslag i begyndelsen. Men det løsnede sig stille og roligt op, og nu hører jeg ingen kritik - bortset fra, når vi har haft udsolgt for hurtigt, siger Kevin Bendix.

- Det var lidt hårdt i starten, der var hele tiden nogle små stikpiller til os, men nu føler jeg mig rigtig godt modtaget, fortsætter han.

Faktisk så godt modtaget, at han allerede nu godt tør garantere, at Klintholm Mad og Marked vender tilbage til næste år. Og til den tid vil det ske med bedre forberedelse og mere samarbejde med de lokale, lover han, også når det gælder selve indholdet af markedet, hvor Kevin Bendix næste år vil satse på langt mere samarbejde med lokale leverandører.

- Næste år vil vi prøve at starte tidligere og slutte senere, vi vil have et større udvalg af boder, og vi vil prøve at invitere mange flere lokale, siger han.

Man behøver dog ikke at vente helt til 2022 med at opleve markedet i Klintholm Havn igen, for selvom højsæsonen nu er slut, så planlægger Kevin Bendix at vende tilbage med markedet for en kort bemærkning i efterårsferien - og muligvis også med et julemarked sidst på året.

- Til efterårsferien vil vi måske bruge noget af den kapital, vi nu har indtjent, på at kickstarte en ny tradition, hvor vi åbner markedet igen, måske med et Dark Sky tema, så vi kalder det Dark Sky Week. Her vil vi også i høj grad prøve at inddrage lokale erhvervsdrivende, siger Kevin Bendix.

Hvor mange, der rent faktisk så har besøgt Klintholm Mad og Marked henover sommeren tør han ikke give et nærmere bud på, så det bliver kun et skøn:

- Men der er dage, hvor der har været 1000 gæster igennem, og det er cirka dobbelt op på, hvad jeg havde forventet, siger han.