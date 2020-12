Se billedserie Storkøkkenet i Vintersbølle Strand er godkendt som engroskøkken. Det betyder, at ikke al mad kan laves på stedet, men må købes forarbejdet andetsteds fra. Foto: Mille Holst

Madlavning er et spørgsmål om enten eller...

Vordingborg - 18. december 2020

Skal storkøkkenet i Vintersbølle udvides, så al mad til de ældre kan håndteres dér. Eller skal man i stedet flytte madlavningen tilbage til de enkelte plejecentre? Pårørende og politikere er uenige om, hvad der er den bedste løsning - og for politikerne er det ikke kun økonomien, der blokerer for nye løsninger. - Vi mangler hænder i ældreplejen de kommende år. Skal dem, vi kan skaffe og har midler til, stå i et køkken eller skal de lave den nødvendige direkte omsorg og pleje, spørger udvalgsformanden? Der har gennem længere tid været omfattende kritik i pressen af den mad, der leveres fra Vordingborg Madservice til kommunens ældre. Vi har tidligere besøgt storkøkkenet på Vintersbølle Strand, hvor maden tilberedes. I den forbindelse fortalte leder af Vordingborg Madservice, Birgit Vallebo, at storkøkkenet i Vintersbølle er et engrosgodkendt køkken.

Læs også: Personale med ondt i maven

- Det betyder, at der er begrænsninger på, hvad vi må; for eksempel at skære kød, fortæller Birgit Vallebo, der derfor for færdigskåret kød leveret fra Hørkrams slagterafdeling.

Hvis køkkenet selv skal kunne skære kød ud, vil det ifølge reglerne kræve et ekstra rum, adskilt fra resten af køkkenet. Det fortæller Birgit Vallebo, der også bemærker at samme regler gælder for håndteringen af rodfrugter, hvilket eksempelvis er årsagen til at køkkenet også får leveret færdigskrællede vaccumpakkede kartofler fra Hørkram.

Da køkkenet i Vintersbølle Strand oprindelig er bygget til at lave mad til 100 personer, giver det naturligt nok pladsproblemer, når der som i dag skal produceres mad til omkring 900 personer, og køkkenpersonalet har måttet vælge, hvilke opgaver de selv kan varetage i køkkenet, og hvilke, man får gjort andetsteds - som eksempelvis kartoflerne, der leveres skrællede til køkkenet og kødet, der leveres skåret.

For flere pårørende, som avisen har talt med, er dén løsning dog slet ikke holdbar.

- Det dur ikke. De må lave en tilbygning, så de kan komme til at lave kartofler, lyder det eksempelvis fra en af de pårørende, der dog ikke ønsker at stå offentligt frem med navns nævnelse.

Heller ikke Charlotte Bagge, hvis mor bor på plejecentret Rosenvang i Vordingborg, køber argumentet, men hun er i øvrigt slet ikke tilhænger af, at køkkenet udvider. Hun vil have tilberedningen af alle måltider tilbage på det enkelte plejecenter.

- Der skal laves mad på plejecentrene hver dag, siger hun, for den vaccumpakkede mad er for hende ikke et alternativ overhovedet.

En ting er nemlig at maden - selvom den er vaccumpakket umiddelbart efter tilberedningen - er op til flere dage gammel, når de ældre sætter tænderne i den, den mister også meget af sin oprindelige smag og konsistens, når den genopvarmes, synes hun.

- Svigermor får varmet mad klokken 16.30 hver dag. De bruger tre minutter på det, siger den førnævnte pårørende, der ønsker at være anonym. Her er tale om en ældre kvinde, der bor i egen bolig, men får besøg af hjemmeplejen flere gange om dagen - blandt andet til at få varmet sin aftensmad.

Omsorg eller mad Mette Høgh Christiansen, der er formand for Udvalget Sundhed Senior og Ældre i Vordingborg Kommune afviser blankt at flytte madproduktionen tilbage til de enkelte plejecentre.

- Vi mangler hænder i ældreplejen de kommende år. Skal dem, vi kan skaffe og har midler til, stå i et køkken eller skal de lave den nødvendige direkte omsorg og pleje?, spørger hun retorisk og fortsætter:

- Hertil kommer prisen. Skal sådan et system etableres, så vil det skulle ske ved siden af den eksisterende madservice. Husk på, at madservice også leverer mad til alle de hjemmeboende ældre, der får mad fra kommunen. Etablering af lokale køkkenfaciliteter og muligheder herfor, kender vi ikke i det fulde omfang, da vi kun nogle steder har køkkenfaciliteter, andre steder anretterkøkkener/cafeer og nogle centre er bygget uden køkken, det vil sige at det vil kræve tilbygninger - dertil vil det sandsynligt og med forbehold koste mindst 13-14 millioner i løbende forøgede nettolønudgifter, altså øgede årlige nye driftsomkostninger. Det virker meget voldsomt, når vi nu ved, at de ældre generelt er glade for den mad, de får. Jeg vil langt hellere bruge vores kræfter på at ændre de forhold (gode ideer til forbedringer) som der er peget på i undersøgelsen.

Dén undersøgelse, Mette Høgh Christiansen henviser til er en tilfredshedsundersøgelse, som kommunen gennemførte i starten af november måned blandt modtagerne af Vordingborg madservice' mad. Af undersøgelsen havde godt 70 procent af de, der svarede, angivet at de er "Tilfredse" eller "Meget tilfredse" med maden, mens knap 30 procent er "Utilfredse", "Meget utilfredse" eller indifferente. Undersøgelsen har været kritiseret af blandt andet Charlotte Bagge, der her i avisen kaldte det en "Mickey Mouse undersøgelse", fordi det er kommunen, der undersøger sig selv.

Mette Høgh Christiansen forholder sig til de svar, der er blevet givet i tilfredshedsundersøgelsen, og det er her igennem, kommunen vil forsøge at skabe forbedringer.

- Der var flere, der ikke vidste, at de kunne ændre deres menu løbende, fortæller Mette Høgh, som et eksempel på et område, hvor kommunen vil sætte ind med mere information. Hun kan ikke se, hvordan en decentralisering af madlavningen skulle kunne gøre maden bedre eller billigere - tværtimod.

- Sandsynligvis vil det blive dyrere for de ældre, siger hun og spørger retorisk:

- Hvis problem skulle et så dyrt og omfattende forslag løse? Den netop gennemførte brugerundersøgelse viser, at de ting, vi kan gøre bedre, ikke rigtig hænger sammen med forslaget. Vi skal huske, at ældreplejen er der af hensyn til de ældre, siger hun og mener også, at forslaget om at flytte madproduktionen har andre udfordringer.

- Hvis man etablerer madproduktion i en masse små køkkener, så skal der være kontrol med det for at sikre, at det hygiejnisk og sundhedsmæssigt er i orden. Forslaget vil derfor skabe behov for ekstra kontrol og opfølgning. Vi vil hellere bruge ressourcerne på omsorg og pleje.

Ny undersøgelse efter jul Cirka hvert andet år laver Vordingborg kommune en undersøgelse af "stort og småt i hverdagen" på plejecentrene, som formanden formulerer det.

Dén undersøgelse ser Mette Høgh Christiansen frem til kommer i gang efter jul.

