Mønshallerne kantine på Møn Skole i Stege er åben dagligt fra 11.15 til 12 og har de første tre dage været en stor succes. Foto: Lene C. Egeberg

Madgal kantine på skole

Vordingborg - 20. februar 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne på Møn Skoles Stegeafdeling behøver ikke at frygte at gå sultne gennem skoledagen, selv hvis de skulle have glemt madpakken.

Der har godt nok været et tomrum på skolen siden slutningen af sidste år, hvor det hidtidige madtilbud ophørte, men i de nærliggende Mønshallerne har man nu taget handsken op og fundet et nyt forretningsområde under navnet MADGAL.

I denne uge rykkede Mønshallernes kantine nemlig ud med en minifilial i skolens aula, og det har de første tre dage tilsyneladende været et populært indslag. Eleverne er flokkedes til og har nydt godt af menuen, der koster mellem 25 og 30 kroner, eller de daglige »hapsere«, der også tilbydes.

- Mønshallerne har i forvejen en rigtig god dialog med skolen, så idéen til det her opstod naturligt. Det hænger også sammen med, at Mønshallernes egen café skal udvikles fremadrettet, og der er det her en slags »første skridt«, hvor cafépersonalet kan arbejde med maden lidt ude af deres komfort zone og prøve nogle ting af, siger Elisabeth Kiss, kulturudvikler i Mønshallerne.

Den daglige menu skifter mellem en varm ret eller buffet, og hapserne er eksempelvis pizzasnegle og pølsehorn, men det er i høj grad op til eleverne selv, hvad der skal serveres.

Menuen sammensættes nemlig baseret på spørgeskemaer, som skolens børn og voksne har besvaret, og disse skemaer vil løbende blive genudsendt, så der skabes variation i tilbuddet.

Maden laves i Mønshallernes køkken og transporteret derefter til skolen, hvor man har indrettet kantinen med små caféborde. Kantinen bemandes af to medarbejde, hvoraf den ene er nyansat delvist for netop at kunne løfte opgaven på skolen.

- Nu tester vi det indtil sommer og evaluerer derefter på, om der er økonomi i det, for det er jo også tænkt som en ekstraindtægt for Mønshallerne. Men tanken er, at det skal fortsætte, siger Elisabeth Kiss.

Falder ordningen heldigt ud, er det heller ikke utænkeligt, at andre på Møn kunne nyde godt af det, hvis Mønshallerne beslutter, at det hele hænger godt nok sammen til, at man kan oprette lignende ordninger andre steder.

- Det er ikke noget, vi har truffet nogen beslutning om, men det er en interessant tanke, siger Elisabeth Kiss.