Kim Andersson er daglig leder af Klintholm Mad og Marked, som fra på onsdag blandt andet kan byde på fish & chips, sushi og thai samt burgere og bøffer fra Klintholm Gods. Foto: Lene C. Egeberg

Mad og Marked klar til generalprøve

Vordingborg - 19. juni 2021 kl. 10:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Containerne er sat på plads og malet i farver, der afspejler vandets nuancer ved Møns Klint, bordene og bænkene er sat op, og strømmen er ved at blive ført til de containere, som fra næste uge udgør rygradden i det nye Klintholm Mad og Marked.

Den store prøve skal stå onsdag, og går alt vel, bliver det så startskuddet til en sæson, som indtil videre løber dagligt i hvert fald til og med juli.

- Vi laver en test af alle boderne for at se, om alt fungerer, og så giver vi smagsprøver på menuerne og tester øl- og vinanlæg. Der kommer sandsynligvis også et Skt. Hans bål på den lille strand, og så kommer Gypsy Vendetta og spiller, fortæller daglig leder af Klintholm Mad og Marked, Kim Andersson.

Hele arrangementet starter klokken 16, og bålet ventes tændt på 20, tilføjer han.

Kim Andersson samarbejder om Klintholm Mad og Marked med Kevin Bendix, der - som tidligere omtalt i Sjællandske - også er ny forpagter af Materialgården ved Liselund og i øvrigt arbejder på et projekt med restaurering af Pakhuset ved siden af Mad og Markedspladsen.

De to har flere års fælles erfaring i lignende markeder primært i København, men har altså nu trukket konceptet til Møn.

Gamle kontakter er med inde over og står bag nogle af de madboder, man fra onsdag kan opleve på havnen: Fish & Chips, Wings & Things med kyllingeretter, Sushi & Thai og så det altovervejende lokale islæt med to boder baseret på kød fra Klintholm Gods' bestand af Herefordkvæg. I den ene vil man kunne købe gourmetburgere med hakket Herefordkød, i den anden er det store bøffer af okse- og kalvefilet, der bliver langet over disken med et valg mellem to slags kartofler, saucer og salater.

I det omfang, det kan lade sig gøre, vil også andre råvarer være lokale, lover Kim Andersson.

I en af boderne vil man også kunne købe gode gammeldags danske pølser og hotdogs, men her er baggrunden dog lidt usædvanlig. Boden drives nemlig af en kenyansk mand, der under sit ophold i Danmark er blevet så forelsket i pølsevognskonceptet, at han nu vil prøve det af på Klintholm Havn, inden han forsøger at tage det med hjem til Kenya og udbrede det der.

Endelig vil der også være en container med salg af vin, øl, kaffe og cocktails - og en lille bod ud til vejen, hvor folk, der bare passerer forbi og ikke har tid til at tage ophold ved en af bænkene på pladsen, kan købe lidt at spise og drikke med på vejen.

Der er i øvrigt også planer om at åbne en isbod i en container, og en desertbod i en anden, ligesom Klintholm Mad og Marked også arbejder på at holde torsdagsmarkeder med fire-seks stadeholdere, som kommer og byder ind med noget andet end mad.

- Vi arbejder også på at holde en masse events, siger Kim Andersson, der har følt sig godt modtaget på havnen.

- Det har været sådan 95-5 - hvor 95 procent har været forbi og sige hel med tommelfingeren oppe, og så har der måske været nogle få, der har sagt noget om, at de hellere vil have en købmand på stedet, siger han.