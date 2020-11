Mad: Hjemmeboende har flere valg

Om man bor hjemme i egen bolig eller på et plejecenter er i princippet underordnet for den mad, man får leveret. Men i praksis har hjemmeboende større valgfrihed. Det bør man måske ændre på, mener chefen for Vordingborg Madservice. Om man bor i egen privat bolig eller man bor på et plejecenter, så har man i princippet samme muligheder for at vælge, hvilken mad man vil have leveret fra uge til uge. Og det gælder samtlige måltider. I praksis er der dog forskel.