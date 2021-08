Målfest da tophold gæstede Vordingborg

Der var lørdag tophåndbold i VU Hallen i Vordingborg, da Nykøbing Falster Håndboldklubs kvindelige ligahold spillede træningskamp mod København Håndbold. Den forestilling overværede knap 150 tilskuere, deriblandt Jan Lindorff, formand for værtsklubben Sydsjællands Håndboldklub. At der var tale om en testkamp for to af landets bedste håndboldklubber var tydeligt for enhver. Hverken Nykøbing Falster eller København tog deres forsvarspligter alvorligt, hvilket de høje målcifre på 36-25 til falstringerne antyder. Det hører dog med til historien, at københavnerne manglede flere profiler.