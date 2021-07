Se billedserie Om turen går til Frankrig eller rundt i Danmark er ligegyldigt for holdkaptajn Lars Ulrik Thygesen (th). Bare der kommer penge i kassen til børnene på julemærkehjemmene. Foto: J.C. Borre Larsen

Målet er DGI Huset i stedet for Eiffeltårnet

Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 13:15 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Klokken 8 fredag morgen trillede en flok gul- og grønklædte ryttere af sted på blankpudsede racercykler fra DGI Huset i Vordingborg.

Det er cykelholdet Tour de Taxas lokale afdeling Sydsjælland & Øerne, som i den kommende uge kører Danmark Rundt for at samle penge ind til Julemærkefonden.

Normalt er Eiffeltårnet i Paris det store mål, men på grund af corona er turen aflyst. I stedet cykler holdet godt 1100 km rundt i det danske sommerlandskab med start og mål ved DGI Huset Vordingborg.

- DGI Huset klinger ikke på samme måde som Eiffeltårnet, vel ..., lyder det med et skævt smil fra holdleder Michael Seerup.

Han er dog ikke i tvivl om, at der venter rytterne en fantastisk oplevelse på de danske landeveje.

- En tur rundt i Danmark kan så meget andet. Man kan også spørge, hvornår vi ellers får muligheden for at køre Danmark Rundt. Vi kan altid komme til Paris igen, siger Michael Seerup.

Formålet er det samme Det var i slutningen af april, at Michael Seerup besluttede at droppe Paris. Det ville simpelthen blive for risikabelt at rulle igennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

- Hvad gør vi, hvis der pludselig er en rytter, som er smittet med corona i Tyskland? I Danmark kan man hurtigt tage toget hjem og isolere sig, siger Michael Seerup.

Årets tour Etape 1: Vordingborg-Sønderborg 175 km

Etape 2: Sønderborg-Esbjerg 168 km

Etape 3: Esbjerg-Lemvig 156 km

Etape 4: Lemvig-Åbybro 205 km

Etape 5: Åbybro-Frederikshavn 165 km

Etape 6: Frederikshavn-Aarhus 186 km

Etape 7: Aarhus-Snekkersten 105

Etape 8: Snekkersten-Vordingborg 163

I alt 1.143 km

Tour de Taxa har cykelhold i alle landets regioner. Formålet er at samle penge ind til Julemærkefonden. Det sker primært gennem sponsorer. I 2019 lød beløbet på knap 900.000 kr. I 2020 skaffede man 639.000 kr. Aflysningen til Paris kostede på rytter-kontoen. Flere af de oprindeligt 34 tilmeldte ryttere sprang fra. Én af dem, som valgte at gennemføre forårets hårde træning for at komme i form, er holdkaptajn Lars Ulrik Thygesen. Det krævede dog en mental omstilling, for det er ikke hverdagskost at cykle på brostenene på Champ-Élysées og hen til pladsen foran Eiffeltårnet.

- Jeg var i starten ikke afklaret med det, men det er jeg nu, siger Lars Ulrik Thygesen og fortsætter:

- Vi cykler stadig for det samme formål. Det er min motivation.

Michael Seerup supplerer:

- Børnene på julemærkehjemmene er nok ligeglade med, om vi cykler til Paris eller rundt i Danmark.

Hej til dansestjerne Tour de Taxa cykler i alt otte etaper fra fredag til fredag. Det er især kilometerne langs den jyske vestkyst, som imødeses med spænding.

- Vinden bliver en spændende faktor, siger Michael Seerup.

Turen i Jylland fortsætter op til Grenen i Nordjylland. Her skal holdet besøge den kendte danser Thomas Evers Poulsen, der om sommeren arbejder som tjener i en fiskerestaurant i Skagen. Thomas Evers Poulsen er ambassadør for julemærkefonden. Han sidder normalt i én af følgebilerne til Paris, hvor han undervejs med højt humør sørger for forplejning til de trætte ryttere.

Tour de Taxa har allerede nu åbent for tilmeldingerne til næste års tur med Paris som mål.

Har man lyst til at overskride sine egne grænser og blive en del af et stærkt fællesskab, kan man tilmelde sig på www.tourdetaxa.com/tilmelding.

