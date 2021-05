Nuttede mågeunger men desværre havde de en aggressiv mor, der sidste år tyranniserede i gården bag Sjællandske Medier i Vordingborg. Foto: Michael Thønnings

Måger skal atter skydes i Vordingborg midtby

Vordingborg - 30. maj 2021 kl. 18:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Måger er en stor plage mange steder midt i Vordingborg, hvor de yngler, skider, skriger og angriber mennesker i mågernes yngletid.

Det vil de politisk valgte i kommunen gøre noget ved, for der er ganske enkelt blevet for mange af »de flyvende rotter«, som de så ucharmerende er blevet døbt af mange.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at søge naturstyrelsen om tilladelse til at skyde rotterne.

Det bliver dog ikke borgmester Mikael Smed (S), Heino Hahn (NB) og Karina Foss (V), vi kommer til at se med geværer i hænderne, men derimod jægere, der er uddannet til opgaven af Danmarks Jægerforbund.

Kommunen sørger for en generel tilladelse til at skyde mågerne. Grundejere, som er generet af mågerne, indberetter til naturforvalter Stefan Skov fra kommunen, og jægerne går i aktion. Borgere der føler sig generet af måger, men som ikke selv er grundejere henvises til »Giv et tip«

Det kan dog også være en falkoner, der kommer ud, for en falk kan sagtens nakke en måge. Reguleringsjægerne arbejder frivilligt, men skal man have falkoneren på besøg, betaler man selv for indsatsen på matriklen.

Unge måger må skydes

Det var tilladt at regulere gamle måger frem til 15. april. Men frem til 15. august må man regulere unge måger, der endnu ikke er yngledygtige. De kendes på farven på fjerdragten. Er de hvide, er de fra i år og må skydes. Desuden må man fjerne reder, æg og unger, men det skal gøres kontinuerligt med maksimalt 14 dages interval, så man ikke pludselig kommer ud i etiske problemer omkring store unger.

Stefan Skov holder mandtal over indsatsen, og allerede fra næste år er det tanken, at man via kommunens hjemmeside skal kunne indberette, hvis man har et mågeproblem.

- Folk er generelt meget glade, fordi det gør det lettere for dem. Det handler ikke om at få udryddet en masse måger, men om at få bestanden ned på et tåleligt niveau, forklarer Stefan Skov.

Han tilføjer, at mågerne er et voksende problem i Vordingborg midtby.

- De tager ophold på hustagene, og endnu værre - de yngler på de flade tage på kontor- og industribygninger, siger Stefan Skov.cv