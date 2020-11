Rasmus Permins krabat af en høg er ikke bleg for at sætte næbbet i en måge. Foto: J.C. Borre Larsen

Mågejægeren rykker ud med sin rovfugl

I Viemose har 33-årige Rasmus Permin specialiseret sig i at skræmme måger væk. Det gør han med sine to høge, der er trænet til at jage måger.