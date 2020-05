MGP-stjener og standup på parkeringspladsen

Forsamlingsforbuddet har sat en stopper for mange fester og markeder, men på lørdag bliver der alligevel fest i gaden, eller rettere fest på parkeringspladsen.

Festen starter lørdag klokken 15 med underholdning for børnene. Her kan man nemlig opleve flere af kunstnerne fra sidste års MGP. På scenen optræder Soda, Olivia og The Wave.