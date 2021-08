Se billedserie Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) mener, at loven bør ændres. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

MF'er vil have ændret loven: - Pylon er sund fornuft

Vordingborg - 30. august 2021 kl. 19:56 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Skuffende. Sådan opsummerer Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, de svar, som han har fået i sagen om den ulovlige reklamepylon ved Afkørsel 41.

Han har stillet tre spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S) i håb om at få en forklaring på, hvorfor at Vejdirektoratet ikke vil tillade en reklamepylon ved erhvervsområdet. Han har også spurgt ministeren, om han er enig i, at der er behov for en opblødning af den hidtidige »rigide fortolkning og administration« af lovgivningen.

Der er dog ingen hjælp at hente hos ministeren, som i stedet henviser transport- ordføreren til miljøministeren, der har naturbeskyttelsesloven under sit ressort.

Kristian Pihl Lorentzen er dog træt af, at sagen om den ulovlige pylon bliver ved med at blive sendt rundt mellem de forskellige ministerier. Der er nødt til at blive fundet en løsning, lyder det fra transportordføreren.

- Jeg har selv for nyligt været nede og se området på egen hånd. Jeg synes, at der efterhånden er en god aktivitet der, understreger Venstres transportordfører, der har kastet sig over sagen efter en henvendelse fra borgmester Mikael Smed (S). Og de skuffende svar fra ministeren får ham ikke til at opgive sagen.

- Vi er nødt til at få kigget på de her regler. De er alt for rigide, og det hæmmer jo den lokale erhvervsudvikling, lyder det fra Kristian Pihl Lorentzen.

- Det er ikke sådan, at vi ønsker skilteskove overalt i landskabet, men hvor der er sund fornuft i det, der skal det være muligt at skilte. Selvfølgelig skal man kunne skilte ved et erhvervsområde, forklarer Venstres transportordfører, der nu vil tage initiativ til at få undersøgt en ændring af loven.

- Vi har jo desværre ikke regeringsmagten, men det hindrer os ikke i arbejde hårdt på at få ændret det her. Det kan virke som en lille ting, men det betyder rigtig meget mange steder rundt om i landet, fortæller transportordføreren og tilføjer, at der er flere andre kommuner, der har problemer med at få godkendt pyloner langs motorvejen.

- Vi kan se, at vi kommer ikke videre med at stille spørgsmål til ministrene, så nu vil vi udarbejde et beslutningsforslag, som regeringen så skal tage stilling til, forklarer han.

- Vi får nok svært ved at få det godkendt, men om ikke andet, så kan det være et signal om, hvad vi gerne vil, hvis vi kommer til magten, understreger han.